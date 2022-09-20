За десять лет, получится примерно по 10 000 км в месяц.

Компания Mercedes-Benz Trucks уже во второй раз с 2020 года рассказала о своих электрических грузовиках eActros LongHaul, предназначенных для работы на дальних дистанциях. В переводе с языка современных пресс-релизов это значит, что машина сможет между зарядками проезжать около 500 км – скорее всего, в загруженном состоянии с полуприцепом. Показатель можно улучшить до 800 с лишним километров, но для этого надо приобрести особый полуприцеп со встроенной тяговой батареей и собственным электроприводом.

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Источник изображения: Mercedes-Benz

Тягач имеет привод на обе оси, в пике его силовая установка выдаёт до 600 кВт мощности, а состоящая из трёх секций тяговая батарея типа LFP обладает ёмкостью 600 кВт‧ч. Выбор подобного химического состава аккумуляторов немецкая компания объясняет тем, что литиевые аккумуляторы на основе фосфата железа обладают более высоким эксплуатационным ресурсом. Расчётная долговечность конкретной машины – 1,2 млн км или десять лет эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.

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Тяговую батарею можно будет и зарядить с 20 до 80% ёмкости менее чем за полчаса, но для этого зарядная станция должна обладать мощностью 1 МВт. Автопроизводитель в сотрудничестве с другими участниками рынка намеревается развивать сеть зарядных станций в Европе, которыми смогут пользоваться грузовые машины всех марок. Серийные тягачи eActros LongHaul начнут выпускаться с 2024 года, а в 2023 году клиентам Mercedes-Benz предстоит провести испытания предсерийных прототипов.