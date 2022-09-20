Лишним доказательством тому, что Игорь слаб, стала публикация одноимённым ресурсом своего рода «реквиема по бизнесу EVGA», в котором основатель сайта повествует о накапливавшихся годами проблемах. Помимо прочего, первоисточник со ссылкой на участников рынка сообщает, что разработчик видеокарт, не обладающий собственными производственными мощностями, способен поддерживать норму прибыли не выше 5%. В случае с EVGA всё усугублялось тем, что объёмы продаж её продукции были не так велики, и разразившийся в этом году рыночный кризис окончательно подорвал финансовые ресурсы компании.
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Зато компании, которые располагают собственными производственными мощностями по выпуску видеокарт, по словам источника, могут похвастать нормой прибыли до 10%. По этой же причине эталонные видеокарты партнёры AMD и NVIDIA продавать никогда не любили – много на них не заработаешь в условиях существования централизованно рекомендованных розничных цен. Зато видеокарты собственного дизайна, да ещё и выпускаемые своими силами, позволяли партнёрам AMD и NVIDIA максимизировать прибыль, хотя на пресловутые 10% тоже не особо развернёшься.