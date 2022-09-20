NVIDIA сосредоточится на более доступных графических процессорах.

Не все материалы DigiTimes одинаково доступны сторонникам ультимативной бесплатности информационного наполнения, но заметка про контрактных клиентов Samsung Electronics заслуживает того, чтобы преодолеть подобные преграды. До сих пор на виду оставались только два крупных клиента корейского гиганта – американский разработчик мобильных процессоров Qualcomm и не менее многострадальная в контексте сотрудничества с Samsung компания NVIDIA. Руководство последней, кстати, при любой возможности подчёркивает, что очень довольна итогами сотрудничества как с TSMC, так и Samsung.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Как отмечают тайваньские источники, Samsung Electronics не теряет надежды получить заказы на производство 5-нм продукции NVIDIA в этом и следующем году. Этот же техпроцесс будет предлагаться и компании AMD, но попутно Samsung рассчитывает оказаться вовлечённой в выпуск 3-нм изделий для этого заказчика. Ожидает корейский подрядчик и прогресса во взаимоотношениях с Intel, но пока на своём предприятии в Техасе выпускает для процессорного гиганта лишь ограниченный ассортимент «южных мостов» для наборов логики.

Ещё с 2018 года у Samsung есть договорённость с IBM по выпуску для последней серверных процессоров Power 10 по 7-нм технологии с применением EUV-литографии. Попутно корейский гигант производит нейронные процессоры для систем автопилота Tesla, датчики GPS для Sony, автомобильные компоненты NXP и STMicroelectronics. До недавних пор до 3-4% выручки контрактному подразделению Samsung обеспечивали разработчики ускорителей для майнинга. Одного из них компания даже начала снабжать 3-нм изделиями в мае этого года. В общей сложности, клиентами Samsung на контрактном направлении сейчас являются около 150 компаний, и это в три раза больше, чем пять лет назад.

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AMD в ближайшие полтора года намеревается перейти на использование 4-нм техпроцесса Samsung, а компания Intel переведёт свои выпускаемые корейским подрядчиком чипсеты с 14-нм на 8-нм техпроцесс. Единственное, на что Samsung может с трудом рассчитывать – это привлечение заказов Apple на производство своих передовых мобильных процессоров. Компании являются прямыми конкурентами в мобильном сегменте, а потому их сотрудничество в этой сфере уже давно не клеится. К концу 2024 года Samsung также рассчитывает получить заказы Qualcomm на выпуск 3-нм процессоров.