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Новости Hardware Алексей Сычёв
Бешеная пневмопочта: в Южной Корее к 2040 году начнут доставлять грузы со скоростью 1200 км/ч
Это новость о разгоне сферы логистики.
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Как сообщает Business Korea, южнокорейские власти разработали перспективный план внедрения новых транспортных технологий, и наземные транспортные средства с третьим уровнем автономности будут допущены на дороги общего пользования страны ещё до конца текущего года. К 2025 году компанию им составит общественный транспорт с четвёртым уровнем автономности, а двумя годами позже подобный допуск будет предоставлен частным транспортным средствам. Такой уровень автономности позволяет машинам обходиться без вмешательства водителя в подавляющем большинстве случаев, хотя традиционные органы управления в салоне при этом сохраняются.

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Источник изображения: Российская государственная библиотека

В середине десятилетия в Южной Корее начнётся эксплуатация лёгких летательных аппаратов на электротяге, которые смогут перевозить по воздуху пассажиров из центральной части мегаполисов в близлежащие аэропорты. К концу десятилетия экосистема такого воздушного транспорта будет развита достаточно сильно.

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К 2040 году в Южной Корее будет внедрена и система трубопроводной экспресс-транспортировки грузов, которые смогут достигать скоростей от 800 до 1200 км/ч. Вопрос об использовании этого вида транспорта для перевозки пассажиров тоже прорабатывается, но без уточнения сроков.

#автопилот #южная корея #hyperloop
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