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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Появилось изображение видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
С эффектом скрытой руки.
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Буквально несколько часов отделяют нас от трансляции, в ходе которой основатель и бессменный руководитель NVIDIA представит, как ожидается, игровые видеокарты семейства GeForce RTX 40 с архитектурой Ada Lovelace. Ресурсу VideoCardz удалось добыть изображение видеокарты GeForce RTX 4090 в исполнении Founders Edition, которое характеризуется использованием нового шрифта для написания названия модели. Система охлаждения видеокарты предусматривает наличие двух крупных вентиляторов, ориентированных в противоположные стороны. По всей видимости, видеокарта занимает пространство трёх слотов расширения и немного выступает за габариты стандартной задней планки по глубине.

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Источник изображения: VideoCardz

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Непосредственно композиционная достоверность данного фото может быть подвергнута сомнению, поскольку не совсем понятно, как именно генеральный директор NVIDIA держит видеокарту в руке, но заострять внимание на этом нюансе не имеет смысла. На момент подготовки материала к публикации до начала трансляции с GTC 2022 оставалось менее двенадцати часов. Скоро обо всём можно будет узнать буквально из первых уст.

#nvidia #видеокарты #ada lovelace #geforce rtx 4090 #geforce rtx 40
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