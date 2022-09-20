С эффектом скрытой руки.

Буквально несколько часов отделяют нас от трансляции, в ходе которой основатель и бессменный руководитель NVIDIA представит, как ожидается, игровые видеокарты семейства GeForce RTX 40 с архитектурой Ada Lovelace. Ресурсу VideoCardz удалось добыть изображение видеокарты GeForce RTX 4090 в исполнении Founders Edition, которое характеризуется использованием нового шрифта для написания названия модели. Система охлаждения видеокарты предусматривает наличие двух крупных вентиляторов, ориентированных в противоположные стороны. По всей видимости, видеокарта занимает пространство трёх слотов расширения и немного выступает за габариты стандартной задней планки по глубине.

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Источник изображения: VideoCardz

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Непосредственно композиционная достоверность данного фото может быть подвергнута сомнению, поскольку не совсем понятно, как именно генеральный директор NVIDIA держит видеокарту в руке, но заострять внимание на этом нюансе не имеет смысла. На момент подготовки материала к публикации до начала трансляции с GTC 2022 оставалось менее двенадцати часов. Скоро обо всём можно будет узнать буквально из первых уст.