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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla завершила модернизацию шанхайского предприятия
Теперь оно сможет выпускать больше электромобилей.
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Для Tesla предприятие в Шанхае на данный момент является крупнейшей экспортной площадкой, поставки электромобилей Model 3 и Model Y местного производства осуществляются не только на внутренний рынок Китая, но и в Европу. Около трёх недель в апреле предприятие вынуждено было бездействовать из-за санитарных ограничений, наложенных местными властями. Потом объёмы выпуска машин ограничивала начавшаяся реконструкция, которая в конечном итоге была призвана увеличить производительность китайского предприятия Tesla.

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Как сегодня сообщило агентство Reuters, модернизированные линии на местном предприятии будут задействованы в период с 19 сентября по 30 ноября. Теоретически, Tesla сможет каждую неделю собирать в Шанхае по 2200 электромобилей.

Источник изображения: Reuters

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Модернизация производства должна была обойтись Tesla в $170 млн, создав при этом до 4000 вакансий для местного населения. Если бы не вмешалась пандемия, проект модернизации мог быть реализован ещё в апреле этого года.

#tesla #китай #электромобили tesla #шанхай
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