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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei повысит активность на рынках Таиланда, Индонезии, Филиппин и Бангладеш
Арабские клиенты также охотно закупают оборудование китайского производителя.
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Как поясняет Nikkei Asian Review, свой ежегодный тур по странам с перспективными рынками компания Huawei Technologies в этом году начала с Бангкока, чтобы охватить деловую аудиторию Таиланда, Индонезии, Филиппин и Бангладеш, поскольку они активно закупают телекоммуникационное оборудование этого китайского поставщика для развития национальной инфраструктуры сетей связи пятого поколения. Попытки американских властей ограничить экспорт профильного оборудования из Китая в данном случае успехом не увенчались – нельзя исключать, что китайская компания традиционно сделала низкие цены своим главным аргументом в переговорах.

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Источник изображения: Huawei Technologies

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Мероприятие Huawei Connect позже пройдёт в Дубае и Париже. Страны Персидского залива также игнорируют рекомендации США воздерживаться от закупок оборудования Huawei при формировании национальных сетей 5G, а власти Франции хоть и пошли на уступки американским партнёрам, не стали Huawei запрещать построить предприятие на территории страны. Huawei также помогает азиатским партнёрам выстроить стратегию цифровой трансформации, классифицируя текущий уровень развития соответствующей инфраструктуры в каждой из стран региона. Индонезия, Вьетнам и Филиппины в этой иерархии находятся на самом нижнем уровне развития, а вот Таиланд и Малайзия уже поднялись на ступени выше.

#huawei #сша #сети и телекоммуникация #5g #малайзия #индонезия
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