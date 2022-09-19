Время рвать когти?

Если верить авторам одного некогда популярного юмористического сериала, региональные новости Северного Кавказа выходят на местном телеканале через 15 минут после федеральных, поскольку в противном случае первые никто бы не захотел смотреть. Руководствуясь аналогичной логикой, компания MSI начало собственного мероприятия «The Next Playground Reframed» запланировала на 20 минут позже выступления руководства Intel, которое намечено на 27 сентября и предположительно связано с анонсом процессоров Raptor Lake и сопутствующего чипсета Intel Z790.

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Источник изображения: MSI

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При желании на изображении материнской платы со страницы MSI в одной из зарубежных социальных сетей даже можно разглядеть обозначение материнской платы MPG Z790 EDGE WIFI DDR4, которая будет предсказуемо основана на новом наборе системной логики Intel. Коллаж содержит фрагменты изображений и других материнских плат MSI нового поколения. Мероприятие этого партнёра Intel должно начаться в 20-20 по московскому времени 27 сентября этого года.