Возможно, анонс нового флагмана состоится уже через сутки с небольшим.

На момент подготовки этого материала к публикации, который для автора данных строк стал ровно 42-тысячным на данном сайте, до начала трансляции выступления основателя NVIDIA на GTC 2022 оставалось около 33 часов. Заставка к трансляции, между тем, содержала немало интригующих намёков, помимо подсвечиваемой на экране области со словами «Project Beyond».

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Источник изображения: NVIDIA

Составители этой динамической иллюстрации разместили на дисплее вопрос от пользователя User40, который интересовался величиной преимущества новинок NVIDIA по сравнению с предшественниками по уровню быстродействия.

Источник изображения: NVIDIA

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Кроме того, на рамке дисплея виднелся стикер с запиской «T.I or Tie», обыгрывающей фонетические нюансы обозначения возможного нового флагмана NVIDIA. В общем, до анонса остаётся не так много времени, чтобы терять его в догадках – лучше просто запастить терпением.