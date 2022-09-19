На момент подготовки этого материала к публикации, который для автора данных строк стал ровно 42-тысячным на данном сайте, до начала трансляции выступления основателя NVIDIA на GTC 2022 оставалось около 33 часов. Заставка к трансляции, между тем, содержала немало интригующих намёков, помимо подсвечиваемой на экране области со словами «Project Beyond».
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Составители этой динамической иллюстрации разместили на дисплее вопрос от пользователя User40, который интересовался величиной преимущества новинок NVIDIA по сравнению с предшественниками по уровню быстродействия.
Кроме того, на рамке дисплея виднелся стикер с запиской «T.I or Tie», обыгрывающей фонетические нюансы обозначения возможного нового флагмана NVIDIA. В общем, до анонса остаётся не так много времени, чтобы терять его в догадках – лучше просто запастить терпением.