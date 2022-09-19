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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Cubot P60 с батареей 5000 мАч, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб памяти и 8-ядерным процессором стоит всего $89.99
Купить современный смартфон с отличными характеристиками на AliExpress можно всего за 89.99 доллара
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Если вы покупаете дорогой смартфон за 500-700 долларов, то ожидаете получить высокую производительность, качественный дисплей и значительное количество памяти. В то же время, делая выбор в сторону бюджетных телефонов, стоимостью до 100 долларов, требования намного ниже. На самом деле даже если такой мобильник окажется способен запускать браузер, то это уже будет настоящим сюрпризом. Вполне возможно, если речь идёт о широко разрекламированных брендах, то вам действительно приходится платить в разы дороже, а вот Cubot предлагает вполне современный аппарат, который включает массу продвинутых технологий и оценён всего в 89.99 долларов.



19 сентября состоится мировая премьера смартфона Cubot P60. Давайте внимательно изучим его характеристики. Прежде всего в глаза бросается качественный экран размером 6,517 дюймов с разрешением 1600х720р и соотношением сторон 20:9. На задней крышке можно увидеть несколько неровных линий, что добавляет устройству индивидуальности. Благодаря наличию 6 Гб оперативной памяти можно запускать множество приложений одновременно, что значительно увеличит многозадачность. Накопитель на 128 Гб не разочарует даже тех, кто привык жить, не выключая камеру. Если вам окажется этого недостаточно, то можно расширить память за счёт карт на 256 Гб.



Высокую производительность обеспечивает 8-ядерный процессор MT6765, а отличный пользовательский опыт гарантирует последняя версия Android 12. Никаких надстроек и кастомных прошивок не предусмотрено, а значит здесь будет максимально возможная скорость анимации и все функции, задуманные программистами Google. Доступны все современные интерфейсы, включая Bluetooth 5.0, поддержку двух сетей 4G, разблокировка Face ID, OTG и многие другие. Не подкачала и автономность, ведь в Cubot P60 установлен аккумулятор на 5000 мАч. Основная камера Samsung S5K2T7SX с датчиком на 20 Мп делает качественные чётки снимки, а селфи на 8 Мп неплохо справляется со своими задачами и может служить для проведения конференций и видеозвонков.



С 19 по 23 сентября Cubot P60 будет доступен на AliExpress всего за 89.99 доллара. Одновременно с этим можно воспользоваться скидочным купоном, что позволит сэкономить ещё 2 доллара. Смартфон доступен в чёрном и белом цвете.

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