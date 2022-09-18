Скорость последовательного чтения достигает 10 000 Мбайт/с.

Двадцать лет назад информационное наполнение нашего сайта в выходные приходилось в значительной части формировать за счёт публикации итогов еженедельных рейдов по японскому рынку, который совершали местные репортёры. Трудности машинного перевода текстовой части компенсировались богатым иллюстративным материалом, который в эпоху царствования коммутируемых по телефонной линии модемов выкачивать было не так просто.

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Источник изображения: Hermitage Akihabara

Отдавая дань традициям в канун персонального творческого юбилея, автору этих строк хотелось бы обратить внимание читателей на экспонат одной из японских выставок, который был замечен местными репортёрами на уходящей неделе. Компания Sony продемонстрировала образцы твердотельных накопителей под маркой Nextorage, которые оснащаются интерфейсом PCI Express 5.0 и внушительных размеров радиатором.

Источник изображения: Hermitage Akihabara

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Исполнение M.2 типоразмера 2280 сочетается с наличием моделей двух ёмкостей: 1 Тбайт и 2 Тбайта. Скорость последовательного чтения достигает 10 000 Мбайт/с, последовательной записи – 9500 Мбайт/с. Используются четыре линии интерфейса PCI Express 5.0. Особое внимание привлекает внушительных размеров радиатор, но представители Sony утверждают, что дизайн системы охлаждения накопителей не является окончательным. Кроме того, они ведут активные переговоры с производителями материнских плат, выражающими готовность придумать что-нибудь более изящное, но не менее эффективное в этой сфере.