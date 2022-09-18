И специальное программное обеспечение своей разработки.

Представители Reuters не только изучили отчёт iFixit о вскрытии розничного экземпляра iPhone 14 Pro Max, но и связались с сотрудниками Apple, чтобы выяснить, на какой элементной базе реализована в этом смартфоне функция передачи экстренных текстовых сообщений через спутниковую сеть Globalstar. Сотрудникам iFixit в глаза бросилось наличие модема Qualcomm X65, и они приписали ему способность работать не только в наземных сетях 5G, но и передавать текстовые сообщения через спутник.

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Источник изображения: iFixit

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Представители Apple, по словам Reuters, порадовали их редкими комментариями по поводу устройства новейших смартфонов. Со слов представителей компании, для реализации спутниковой связи в новом поколении смартфонов Apple пришлось разработать своими силами ряд компонентов, а также создать профильное программное обеспечение. Впрочем, испытать данную функцию можно будет только с ноября, когда обновление ПО активирует её для клиентов в США.