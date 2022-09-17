Однородность процессорных архитектур удобна как для компании, так и для клиентов.

На технологической конференции Goldman Sachs, как мог запомнить не перескакивающий с изучения заголовка новости в её обсуждение читатель, интересы AMD представляли два старших вице-президента компании: отвечающий за серверное направление Форрест Норрод (Forrest Norrod) и курирующая связи с инвесторами Рут Коттер (Ruth Cotter). Первый вполне предсказуемо подробно говорил о стратегии развития компании в серверном сегменте, и обсуждая ассортимент предложений с архитектурой Zen 4, не смог отказать себе в удовольствии бросить небольшой камушек в огород конкурента.

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Источник изображения: AMD

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Как подчеркнул Форрест Норрод, процессоры Genoa (96 ядер) и Bergamo (128 ядер) хоть и рассчитаны для использования в серверах разного назначения, архитектурно очень близки, и это позволяет клиентам использовать одно и то же программное обеспечение без особой дополнительной адаптации. С точки зрения AMD, создание отдельного семейства экономичных ядер серии «E» не является целесообразным. Это усложнило бы жизнь не только компании AMD, но и её клиентам, как подчеркнул старший вице-президент. Он также считает, что со временем процессоры типа Bergamo с увеличенным количеством ядер и сбалансированным диапазоном частот смогут занять до 20-25% серверного рынка.