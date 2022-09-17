Но скоро с ним будет покончено.

Ровно двадцать лет назад на страницах данного сайта появилась первая публикация автора этих строк, и за прошедшие два десятилетия активной деятельности материалы по мотивам отраслевых конференций стали излюбленным жанром, позволяющим рассказать о планах и проблемах компаний практически «из первых уст». Не стала исключением и стенограмма выступления представителей AMD на технологической конференции Goldman Sachs, позволившая встретить «творческий юбилей» богатым информационным наполнением.

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Источник изображения: AMD

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Старший вице-президент Форрест Норрод (Forrest Norrod) признался, что за последние два года AMD пришлось вложить немало средств в расширение объёмов производства подложек своими подрядчиками, которые используются при изготовлении центральных и графических процессоров. TSMC и GlobalFoundries выдавали кристаллы в достаточных количествах, но вот упаковать их в корпус в нужных объёмах удавалось не всегда. Даже сейчас, по словам представителя AMD, проблема дефицита подложек сохраняет актуальность, и в потребительском секторе будет устранена навсегда лишь к концу этого года, а в серверном сохранится до начала следующего года.