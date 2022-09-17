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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Третий по величине индивидуальный акционер Tesla вложил в компанию больше денег, чем Илон Маск
А получил меньшее количество акций.
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Как напоминает Electrek, о личности КоГуаня Лео (KoGuan Leo, на фото слева) широким кругам общественности стало известно в прошлом году, когда он признался, что является третьим по величине частным акционером компании Tesla. Этот человек, считающий себя ценителем талантов Илона Маска, возглавляет крупную компанию SHI International Corp, которая работает на рынке информационных технологий.

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Источник изображения: Electrek

В прошлом году КоГуаню Лео принадлежало около 18,6 млн акций Tesla в эквивалентном выражении после их недавнего дробления. Теперь сам инвестор признался, что к настоящему моменту вложил в капитал Tesla больше денег, чем два следующих более крупных частных инвестора, вместе взятые – речь идёт не только об Илоне Маске, но и его приятеле Ларри Эллисоне (Larry Ellison), являющемся основателем Oracle. Стоящий за ними в рейтинге Лео утверждает, что ему принадлежат 22,7 млн акций Tesla, но в их покупку он вложил больше средств, чем два других крупнейших акционера. На этом Лео останавливаться не собирается.

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Скорее всего, за прошедший год на покупку дополнительных 4 млн акций этот инвестор потратил около $1 млрд. Предыдущие покупки он совершал по более благоприятным для него ценам, но в любом случае общие затраты инвестора превысили $2 млрд. Скорее всего, Илон Маск ограничился затратами в размере $200 млн, поскольку свои первоначальные инвестиции он делал очень давно, а в дальнейшем акции Tesla доставались ему по ценам, значительно ниже рыночных. О затратах Эллисона известно не так много, можно лишь предположить, что оно потратил менее $1 млрд на покупку акций Tesla, хотя и сделал это достаточно давно. При этом Эллисон входил в состав совета директоров компании, а КоГуань Лео вынужден приобретать их на открытом рынке.

#финансы #tesla #илон маск #акции
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