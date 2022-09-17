Но в четвёртом квартале всё должно измениться к лучшему.

На минувшей неделе участие генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) в конференции Evercore TMT осталось незамеченным, но к его высказываниям тематические ресурсы вернулись на этой неделе, когда курс акций компании снизился до уровня, демонстрирующего разницу в 45% с началом года. На прошлой квартальной отчётной конференции руководитель корпорации предположил, что в текущем квартале выручка уложится в диапазон от $15 до $16 млрд, но теперь рассчитывает на её приближение к началу этого диапазона.

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Источник изображения: Intel

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«Ситуация на рынке продолжает оставаться трудной», — отметил Гелсингер. К хорошим новостям он отнёс ограниченность объёмов поставок продукции. По его словам, компания сейчас отгружает меньше собственных изделий, чем требуется рынку, и это позволит к четвёртому кварталу вернуться к росту объёмов реализации.