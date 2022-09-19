Каждый раз приходя в магазин за новой зубной щёткой, вы видите разнообразие форм и цветов, ведь покупателю доступны десятки ярких оттенков, а в итоге приходится делать сомнительный выбор. С Xiaomi Nandme NX9000 вы получите настоящий мужской подарок, который олицетворяет собой силу и мужество.
Nandme NX9000 – это новая ультразвуковая щётка с характером, созданная инженерами специально для мужчин. Здесь вы не найдёте десятков сложных программ и множества кнопок, каждая из которых только запутывает, усложняя очистку и сбивая пользователя с толку. Данный продукт включает 5 наиболее востребованных режимов: глубокая очистка, стандартный, для чувствительных зубов, отбеливание и массаж дёсен. Вся полезная информация находится на дисплее, где можно увидеть используемый режим, процент заряда и рекомендации по времени до завершения очистки полости рта. При этом на протяжение всего процесса вы не будете слышать раздражающего жужжания, ведь используемая технология полностью бесшумна, обладая высокой мощностью и эффективностью.
Прочный корпус выполнен из авиационного алюминия. Даже если гаджет упадёт у вас из рук во время очистки, то с ним ничего не произойдёт, а жидкокристаллический дисплей устойчив к царапинам. Инженеры учли все нюансы, изготовив корпус без единого шва, что делает его ещё более прочным и надёжным. Количество оборотов во время очистки достигает 36 000 в минуту, что способствует равномерному распределению зубной пасты по всей полости рта. Производитель утверждает, что эффективность щётки на 50% выше по сравнению с существующими аналогами, а правильное использование и регулярная чистка позволяет избавиться от пожелтения зубов и неприятного запаха изо рта.
В комплекте с Nandme NX9000 можно обнаружить 12 насадок. Половина из них подходит для мягкой очистки зубов, а другая имеет твёрдую щетину. Все они устойчивы к формированию бактерий, а также выполнены без использования меди, которая часто приводит к образованию налёта. Производитель отмечает, что нужно комбинировать насадки для тех или иных режимов, что повысит эффективность очистки. Всего же набор рассчитан на 3 года, в течение которых вам не понадобится бежать в магазин за новой зубной щёткой. Также вы можете рассчитывать на полноценное трёхлетнее обслуживание. На протяжение этого срока производитель обязуется заметить гаджет при возникновении любых проблем с качеством работы. После очистки щётку можно мыть под водой, не боясь попадания влаги на электронные механизмы.
В период с 19 по 23 сентября вы можете купить Nandme NX9000 в рамках акции на Aliexpress со скидкой. Так, если изначально прибор стоил 87.49 доллара, то сегодня цена составит всего 63.87 доллара. При этом стоит только указать купон TRASH3, как цена снизится ещё на 3 доллара. И не забывайте, что повысить качество очистки можно с помощью автоматической зубной нити Nandme F88 стоимостью $12,99.