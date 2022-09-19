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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Сверхлёгкий пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 получил скидку 60% на Aliexpress
Ещё никогда уборка не была такой простой, ведь теперь вам не придётся пачкать руки во время мытья полов
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Высокие технологии окружают нас на каждом углу, а мытьё полов как было, так и осталось рутинным процессом. Вам нужно брать в руки грязную тряпку, смачивать её в воде и выкручивать, а после повторять процесс несколько раз. Существуют более интересные приспособления, но ни одно из них не решает главной проблемы чистоты без контакта грязи с руками. Может показаться, что китайские инженеры забыли о домохозяйках, вот только это не так. Если вы цените свою вторую половинку, обязательно купите ей пылесос для сухой и влажной уборки Redkey W12 с невероятной скидкой 60%.



Устройство обладает просто невероятными характеристиками, позволяя автоматизировать домашние дела, превратив процесс в лёгкое развлечение. Ключевой особенностью W12 называется сочетаний трёх функций: уборка пыли и мусора, мытьё полов и самоочистка. При этом все три задачи выполняются одновременно, а владельцу нужно всего лишь пройтись по комнате с удобным гаджетом. Производитель уверяет, что уборка ещё никогда не была такой быстрой, а чистота такой ослепительной, ведь всю грязь и пыль W12 удаляет с первого раза. Пылесос обладает невероятной мощностью всасывания, что обеспечивается двигателем со скоростью вращения 44 000 оборотов в минуту. Следом в дело вступает роликовая щётка. Она выполнена из акрилово-полиэфирного композита и оснащена короткими и плотными щетинками. Благодаря этому повышается площадь контакта с поверхностью пола, увеличивая эффективность мойки. Конструкция сделана таким образом, что влажная тряпка постоянно очищается за счёт дополнительного резервуара с водой. Это позволяет исключить повторное попадание грязи на уже очищенную поверхность. Никаких пятен и мусора, ведь W12 буквально создана для тех, кто не любит заниматься уборкой.



После завершения уборки просто положите W12 в специальную базу и нажмите кнопку самоочистки. В этот момент активируется автоматическая система, которая будет непрерывно подавать воду на роликовую щётку, что уже через 50 секунд приведёт к тому, что устройство окажется в первоначальном состоянии. После этого можно продолжить уборку, или оставить пылесос на базе. Заметьте, что всё это время вы не совершаете контакта с грязными поверхностями, а руки остаются чистыми.



В продаже имеются аналоги, вес которых достигает 5 килограмм. В отличие от них W12 весит всего 3.8 килограмма, что повышает удобство использования и не вызывает усталости. Перемещать пылесос по полу можно без всяких усилий, ведь во время включения создаётся мощная тяга, толкающая устройство вперёд. В итоге руки не устают, не касаются грязи, а уже через несколько минут после уборки можно заниматься домашними делами. С 19 по 24 сентября продвинутый пылесос Redkey W12 можно купить на Aliexpress всего за 13 885.57 рублей. Не забудьте указать код купона: RURU10.
#redkey
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