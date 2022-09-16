Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD пояснила, как собирается противостоять NVIDIA в сегменте ускорения вычислений
Повторить успех конкурента нереально, как признают в компании.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Как мы уже отмечали сегодня, на технологической конференции Goldman Sachs основную часть времени выступал старший вице-президент AMD Форрест Норрод (Forrest Norrod), который в силу специфики своей деятельности уделял особое внимание преимущественно серверным решениям. Он сделал довольно важные пояснения относительно рыночной стратегии AMD в сегменте ускорителей вычислений на базе графических процессоров.

реклама

Источник изображения: AMD

Как признал Норрод, конкурирующая NVIDIA проделала невероятную работу по построению очень богатой программной экосистемы, позволяющей ускорять системы искусственного интеллекта, и она покрывает почти всю гамму потребностей рынка. Пытаться повторить этот успех для AMD было бы напрасной тратой времени, как заявил старший вице-президент компании.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Вместо этого, по его словам, AMD предпочитает сотрудничать с обладателями крупных центров обработки данных – провайдерами облачных услуг. Их вычислительные потребности достаточно однообразны, а объёмы закупок ускорителей достаточно высоки, чтобы AMD комфортно себя чувствовала, сотрудничая с ними. В следующем году компания рассчитывает вывести на рынок ускорители Instinct MI300, которые должны обеспечить лидерство с точки зрения производительности вычислений, и с партнёрами уже ведётся работа по их внедрению.

#amd #nvidia #gpgpu #искусственный интеллект #cuda #instinct mi300
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Опубликован эскиз дизайна печатной платы AMD Radeon RX 7900 XT
AMD не ориентируется на сроки доступности новых техпроцессов при их внедрении
AMD надеется, что после анонса новых видеокарт в четвёртом квартале ситуация на рынке начнёт улучшаться
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 лучших процессоров для игровых ПК в сентябре 2022 года — цены падают, ассортимент растет
15
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
30
ТОП-5 Сюжетных дыр вселенной Borderlands
12
Продолжаю работу над миниатюрной MicroATX системой из ATX комплектующих
36
Топ-3 лучших процессоров с Aliexpress по соотношению цена и качество для брендовых материнских плат
6
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
21

Сейчас обсуждают

ronoho
17:29
не, дешёвка для лохов, буду ждать следующее поколение, чтобы купить за миллион
AMD уже может испытывать образцы процессоров Phoenix Point со встроенным блоком для ускорения ИИ
Алексей Калягин
17:28
Конечно обмажемся, ещё как. Потому что теперь любые альткоины становятся шиткоинами и повторяют путь чии
Майнеры нашли замену Эфиру – половина фермеров перешла на Ethereum Classic, увеличив хешрейт в 5 раз
lion77815
17:27
Вроде, с хеонами уже порешали - что усё (ТМ) неактуально от совсем
Топ-3 лучших процессоров с Aliexpress по соотношению цена и качество для брендовых материнских плат
Артём Крючков
17:27
Что-то я нигде в магазинах официальную кока колу не вижу
Coca-Cola и Pepsi столкнулись в РФ с новыми проблемами – на пути встали 600 000 холодильников
Hellbeast
17:27
Да не, вроде в Нью Эгг там без всяких надбавок берёшь, но нам ещё в копейку транспортировки, пошлина и тд, помимо того через крипту только оплатишь, а там курс чуть выше идёт, но это мелочь ну и гаран...
В отечественных магазинах упали цены на видеокарты RTX 3090 и RTX 3080
North Yankton
17:26
Заказная х уй ня, карт на складах дохера, а цены падают))) Нужно искать лохов, а то через месяц-два за пол цены придётся отдавать если сейчас не слить...
В отечественных магазинах упали цены на видеокарты RTX 3090 и RTX 3080
Orakul
17:23
Ну так дуйте в США бомжевать. Там, кстати, уже давно даже все стулья электрические.
AMD уже может испытывать образцы процессоров Phoenix Point со встроенным блоком для ускорения ИИ
REY_B_
17:22
Раньше наценка была +20%, сейчас +30%... 10% это так существенно? К тому же, и США и ЕС, доллары и евро уже совсем не те. У них там за другое много больше платить приходится. Так что поводов для радос...
В отечественных магазинах упали цены на видеокарты RTX 3090 и RTX 3080
Николай Гилёв
17:21
Ой, не знаю что там школьники хотят, а я лично вижу прекрасный момент для покупки железа. В данный момент за 1067 американских президентов можно купить 3090ti. Конечно же не в РФ. Но факт фактом, это ...
Курс Эфира рухнул после перехода на PoS – майнеры теряют доходы, а криптовалюты идут ко дну
Hellbeast
17:21
Откуда заказал? Если с оф гарантией то нормально, если цена ещё и упадёт то не сильно скорее всего
В отечественных магазинах упали цены на видеокарты RTX 3090 и RTX 3080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем