Как мы уже отмечали сегодня, на технологической конференции Goldman Sachs основную часть времени выступал старший вице-президент AMD Форрест Норрод (Forrest Norrod), который в силу специфики своей деятельности уделял особое внимание преимущественно серверным решениям. Он сделал довольно важные пояснения относительно рыночной стратегии AMD в сегменте ускорителей вычислений на базе графических процессоров.
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Как признал Норрод, конкурирующая NVIDIA проделала невероятную работу по построению очень богатой программной экосистемы, позволяющей ускорять системы искусственного интеллекта, и она покрывает почти всю гамму потребностей рынка. Пытаться повторить этот успех для AMD было бы напрасной тратой времени, как заявил старший вице-президент компании.
Вместо этого, по его словам, AMD предпочитает сотрудничать с обладателями крупных центров обработки данных – провайдерами облачных услуг. Их вычислительные потребности достаточно однообразны, а объёмы закупок ускорителей достаточно высоки, чтобы AMD комфортно себя чувствовала, сотрудничая с ними. В следующем году компания рассчитывает вывести на рынок ускорители Instinct MI300, которые должны обеспечить лидерство с точки зрения производительности вычислений, и с партнёрами уже ведётся работа по их внедрению.