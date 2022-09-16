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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD надеется, что после анонса новых видеокарт в четвёртом квартале ситуация на рынке начнёт улучшаться
А пока ситуация довольно сложно поддаётся анализу и прогнозированию.
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На технологической конференции Goldman Sachs старший вице-президент AMD Рут Коттер (Ruth Cotter) затронула ситуацию на рынке видеокарт, подчеркнув, что с момента публикации квартального отчёта летом этого года ничего особо не изменилось. Во-первых, при анализе статистики текущего года следует учитывать, что с точки зрения продаж видеокарт соответствующие периоды прошлого года было очень успешными. Во-вторых, если разделять игровой бизнес на компоненты для консолей и дискретные графические процессоры, то в первом случае всё весьма благополучно как в настоящее время, так и с прицелом на ближайшую перспективу.

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Источник изображения: AMD

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По сути, у AMD сейчас всё хорошо как в серверном бизнесе, так и в консольном. Единственные поводы для беспокойства предоставляет потребительский рынок, но и с имеющимися там проблемами компания надеется преимущественно расправиться в третьем квартале. Как убеждены представители AMD, в четвёртом квартале поддержку их бизнесу по производству дискретных видеокарт окажет выход новых продуктов. Сейчас же в розничных каналах имеется некоторый избыток готовой продукции, да и потребители не торопятся тратить на неё деньги в условиях макроэкономической неопределённости.

#amd #видеокарты #rdna 3 #кризис
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