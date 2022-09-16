Архитектура важнее литографии как таковой.

Настоящим подарком всем ценителям талантов AMD стало участие представителей компании в технологической конференции Goldman Sachs. В качестве делегатов на нём выступили старший вице-президент Форрест Норрод (Forrest Norrod), курирующий серверное направление, и старший вице-президент Рут Коттер (Ruth Cotter), которая отвечает за маркетинг, управление человеческими ресурсами и связи с инвесторами.

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Источник изображения: AMD

Если добрая половина выступления была сосредоточена на серверной тематике, то к середине мероприятия слово дали и Рут Коттер, которая разнообразила повестку мероприятия упоминаниями о потребительских сегментах рынка. Под занавес выступления представителей AMD речь пошла о ритмичности освоения новых техпроцессов компанией и отношениями с её партнёрами на этой почве.

Форрест Норрод подчеркнул, что существует значительная разница между потребностями разработчиков процессоров для смартфонов и компанией AMD с точки зрения сроков освоения новых техпроцессов. Последняя старается добиваться от TSMC тонкой настройки новой ступени литографии под собственные нужды, и если при освоении 7-нм техпроцесса AMD оказалась в авангарде, то с переходом на 5-нм технологию слегка задержалась. Это было обусловлено, по словам Форреста Норрода, некими «рыночными факторами». Скорее всего, имелось в виду отставание Intel со своими серверными процессорами и переходом на новую литографию, которая дала AMD возможность не торопиться с выпуском 5-нм изделий. В общем случае, по словам представителя AMD, компания готова переходить на новую ступень литографии в серверном сегменте раз в 18 или 21 месяц, в зависимости от рыночной ситуации.

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Коллега Норрода добавила, что переход на каждую следующую ступень техпроцесса становится всё дороже, и целесообразность такого шага нужно оценивать с точки зрения сроков окупаемости. Сейчас AMD эффективно использует компоновку с чиплетами, предлагает последовательные улучшения внутри архитектур, поэтому скорость перехода на новые техпроцессы в её планах стоит далеко не на первом месте, архитектура в этом смысле важнее, как и потребности конечных пользователей.