Помимо полупроводников, усиленному контролю будут подвергнута энергетическая сфера.

Приближение промежуточных выборов и эскалация международных противоречий не способствовали долгой подготовке профильного указа президента США, как поясняет Nikkei Asian Review, и вместо четвёртого квартала он был подписан в этот четверг. Документ наделяет Комитет по зарубежным инвестициям США новыми обязанностями и полномочиями в сфере контроля за инвестиционной деятельностью зарубежных компаний, проявляющих интерес к активам в США.

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Источник изображения: Reuters

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Выделены четыре сферы, которые заслуживают особого внимания в контексте национальной безопасности. Это стабильность глобальных цепочек поставок, технологическое лидерство США, кибербезопасность и чувствительные категории персональных данных. Внимание регуляторов, по мнению авторов документа, должна привлекать и активность по консолидации родственных активов в руках одной компании. Помимо полупроводникового сектора, особому контролю будут подвергаться системы искусственного интеллекта, квантовых вычислений, биотехнологии и альтернативная энергетика. Представители администрации президента США при этом настаивают, что указ напрямую не направлен против Китая, а имеет более широкое действие.