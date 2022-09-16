Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новые ограничения на зарубежные инвестиции не направлены против Китая, как утверждают чиновники США
Помимо полупроводников, усиленному контролю будут подвергнута энергетическая сфера.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Приближение промежуточных выборов и эскалация международных противоречий не способствовали долгой подготовке профильного указа президента США, как поясняет Nikkei Asian Review, и вместо четвёртого квартала он был подписан в этот четверг. Документ наделяет Комитет по зарубежным инвестициям США новыми обязанностями и полномочиями в сфере контроля за инвестиционной деятельностью зарубежных компаний, проявляющих интерес к активам в США.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Выделены четыре сферы, которые заслуживают особого внимания в контексте национальной безопасности. Это стабильность глобальных цепочек поставок, технологическое лидерство США, кибербезопасность и чувствительные категории персональных данных. Внимание регуляторов, по мнению авторов документа, должна привлекать и активность по консолидации родственных активов в руках одной компании. Помимо полупроводникового сектора, особому контролю будут подвергаться системы искусственного интеллекта, квантовых вычислений, биотехнологии и альтернативная энергетика. Представители администрации президента США при этом настаивают, что указ напрямую не направлен против Китая, а имеет более широкое действие.

#полупроводники #китай #санкции #сша #торговая война
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
К концу десятилетия рынок автомобильных чипов обойдёт по оборотам сегмент смартфонов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
61
5 самых «неправильных» видеокарт, которые проигрывают своим конкурентам как по цене, так и скорости
38
10 лучших процессоров для игровых ПК в сентябре 2022 года — цены падают, ассортимент растет
11
ТОП-7 претензий к компании NVIDIA и ее продукции
22
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
30
ТОП-5 Сюжетных дыр вселенной Borderlands
11
Продолжаю поиск своей первой системы жидкостного охлаждения процессора
17
Продолжаю работу над миниатюрной MicroATX системой из ATX комплектующих
+

Сейчас обсуждают

Вежливый_Gepard
09:50
никто руzzких не убивает. проводится десинсекция. ты ж не убиваешь вшей в своем курятнике Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 050 человек, 216 вертолетов, 2 199 танков, 1 302 артсистемы ...
Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
Павел Кандеев
09:49
Это сколько лет вашему HDD?
SSD против HDD – что надёжнее и стоит ли ожидать исчезновения из продажи жёстких дисков
evilmatriks
09:49
Какой то приклеенный стикер - nvidia дала подсказку!!!! Сразу вспоминается анекдот , типа вот коробка угадайте что в ней.... типа если коробка - значит квадратная- если квадратная значит внутри что то...
Nvidia неофициально подтвердила название следующей архитектуры видеокарт
Опричник
09:48
Топ-флоу, это теперь горизонтально-башенный? Ну ладно...
Thermalright анонсировала горизонтально-башенный кулер SI-100 с шестью теплотрубками
Вежливый_Gepard
09:48
Американский Минфин объявил о введении блокирующих санкций против 29 российских компаний, научных институтов и структур из сектора микроэлектроники и квантовых вычислений. В «черный список» с блокиро...
Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
Sheshenbek
09:47
Ты сатана. Вы хвастаетесь то что убиваете русских и чтобы семечки в карманах были, чтобы урожай был, чтобы твои дети и вся твоя семья и ты в том числе кушал эту кукурузу. Из свинасобаки. По-моему ты с...
Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
Вежливый_Gepard
09:46
ну ты же дaлбаеб не устал. Латвия ограничивает въезд для граждан РФ по шенгенским визам
Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
Вежливый_Gepard
09:45
орки не люди. кстати знаешь почему контрнаступление только сейчас. потому что картошку уже выкопали.
Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
EFermi
09:45
С разморозкой. Как там, в 2007-м? 8800 GTX тащит?
AMD Radeon RX 7900 XT потребляет 350 Вт против 450 Вт+ на NVIDIA RTX 4090
Sheshenbek
09:42
Дурачок что ли? И ты готов садить картошку в человечину? И потом будешь её жрать..
Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем