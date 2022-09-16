Поэтому клиентам из автопрома нужно теснее общаться с контрактными производителями чипов.

Во втором квартале текущего года выручка TSMC от реализации компонентов для сегмента высокопроизводительных вычислений достигла 43% от совокупной, а сегмент смартфонов оказался на втором месте с 38% всей выручки компании. Рынок автомобильных компонентов определял выручку TSMC лишь на 5%, но руководство компании убеждено, как отмечает DigiTimes, что к концу десятилетия автомобильный сегмент по своим оборотам превзойдёт рынок смартфонов. К тому времени ёмкость рынка автомобильных чипов вырастет до $135 млрд в годовом выражении.

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Источник изображения: DigiTimes

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Попутно директор TSMC по разработке автомобильных решений и микроконтроллеров Мин-Чен Линь (Ming-Cheng Lin) заявил, что производителям автокомпонентов необходимо поддерживать тесные связи с контрактными производителями чипов. От момента заказа автомобильных чипов до их поставки обычно проходит не менее пяти месяцев, поэтому собственные планы автопроизводителям лучше обсуждать заблаговременно. Во-вторых, представители TSMC рекомендуют им держать запас комплектующих «на всякий случай», чтобы спокойно переживать возможные периоды перебоев с поставками. Введённая японскими автопроизводителями мода на поставку комплектующих «точно в срок», которая снижала затраты на складское хранение, в условиях кризиса логистики перестала обеспечивать ритмичность выпуска автомобилей.