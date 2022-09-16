Как отмечает издание Global Times, на этой неделе представители муниципалитета Шанхая подтвердили, что резиденты местного технологического кластера имеют достаточно ресурсов для массового производства 14-нм чипов. Компания SMIC начала осваивать 14-нм технологию в тот период, когда на Huawei обрушились американские санкции, которые в дальнейшем затронули и её, но теперь складывается впечатление, что китайские производители чипов снизили зависимость от американских технологий в сфере литографии.
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По словам шанхайских чиновников, местные компании попутно достигли прогресса в выпуске оборудования для производства 90-нм чипов, станков для травления кремниевых пластин с использованием технологических норм 5 нм, а также обработки кремниевых пластин типоразмера 300 мм. Кроме того, имеются успехи в разработке центральных процессоров и компонентов для сетей поколения 5G. Считается, что экспансия производства 14-нм чипов китайскими компаниями позволит им лучше обслуживать потребности местного рынка в современных электромобилях, средствах промышленной автоматизации нового поколения и разного рода инфраструктурных проектов типа «умный город».
Более того, опираясь на полученный при освоении 14-нм технологии опыт, китайские разработчики смогут подготовить инфраструктуру для массового выпуска 7-нм и даже 5-нм изделий. По словам китайских аналитиков, прогресс в этой сфере превосходит ожидания. Шанхайская площадка формирует до четверти всего оборота китайской полупроводниковой промышленности, здесь расположены более тысячи передовых игроков местного рынка, которые обеспечивают работой до 40% профильного персонала в Китае.