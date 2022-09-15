Выделена квота численностью 60 тысяч человек.

Тайваньское издание DigiTimes сообщает, что местный Совет по национальному развитию курирует работу правительственной программы по привлечению в страну специалистов высокотехнологичных отраслей из-за рубежа. Власти острова готовы принять до 60 тысяч трудовых мигрантов и предоставить им льготное оформление документов и налоговые вычеты.

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Источник изображения: DigiTimes

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Чиновники в команде с представителями местного бизнеса (TSMC и VIS, помимо прочих) уже начали посещать соседние страны региона для привлечения кадров. По крайней мере, в Сингапуре и Малайзии они уже отметились. Выбор последней страны для такого визита не совсем понятен авторам исходной публикации, поскольку Малайзия сама остро нуждается в специалистах полупроводниковой промышленности, оценивая объём вакансий в национальной отрасли в 23 тысячи человек. Эта потребность только вырастет, поскольку власти страны собираются увеличить вклад полупроводникового производства в ВВП Малайзии с нынешних 6 до 8%.