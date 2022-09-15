Оба крупнейших производителя жёстких дисков относительно недавно опубликовали свои квартальные отчёты, но на конференции Goldman Sachs сочли нужным актуализировать прогнозы по ситуации на рынке накопителей. В случае с Western Digital Corporation это выразилось в заявлении генерального директора Дэвида Гекелера (David Goeckeler) о сохранении тенденции к ухудшению условий на рынке твердотельной памяти.
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Выручка производителя сокращается не только из-за падения цен, но и благодаря сокращению объёмов поставок. Руководство WDC более не уверено, что в текущем квартале компания сможет выручить запланированные $3,6 или $3,8 млрд. Китайский рынок продолжает вызывать беспокойство главы компании, не демонстрируя и намёка на скорый рост спроса. В таких условиях WDC вынуждена отложить запуск новых производственных мощностей. При этом представители компании не берутся комментировать слухи о возможности структурного отделения бизнеса по производству твердотельной памяти от «классических» активов Western Digital, связанных с выпуском жёстких дисков.