Гадание на чиплетах началось.

Не было оснований сомневаться, что Игорь слаб, а потому не сможет удержаться от соблазна опубликовать свои зарисовки на тему возможной компоновки печатной платы видеокарт серии AMD Radeon RX 7900 XT. Подчеркнём, что это лишь своего рода «фоторобот» печатной платы, составленный автором изначальной публикации по имеющимся обрывочным описаниям. Это ни в коей мере не «утечка проектной документации» или «шпионское фото». Серийная видеокарта этой модели может выглядеть иначе.

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Источник изображения: Igor’s LAB

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И всё же, как поясняет основатель ресурса имени себя Игорь Валлоссек (Igor Wallossek), близкая к эталонной по дизайну печатная плата Radeon RX 7900 XT может получить 12 микросхем памяти типа GDDR6, что обеспечит совокупный объём до 24 Гбайт, а графический процессор Navi 31 будет в общей сложности формироваться семью чиплетами. Подсистема питания будет включать 21 регулятор напряжения, а три 8-контактных разъёма дополнительного питания в окончательном варианте могут уступить место более прогрессивному 12VHPWR. На задней панели видеокарты расположатся три выхода DisplayPort и один HDMI. Максимальный уровень энергопотребления платы не превысит 450 Вт, как поясняет первоисточник. Анонс новинки может состояться до конца этого года, точные сроки пока не определены.