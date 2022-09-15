Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Опубликован эскиз дизайна печатной платы AMD Radeon RX 7900 XT
Гадание на чиплетах началось.
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Не было оснований сомневаться, что Игорь слаб, а потому не сможет удержаться от соблазна опубликовать свои зарисовки на тему возможной компоновки печатной платы видеокарт серии AMD Radeon RX 7900 XT. Подчеркнём, что это лишь своего рода «фоторобот» печатной платы, составленный автором изначальной публикации по имеющимся обрывочным описаниям. Это ни в коей мере не «утечка проектной документации» или «шпионское фото». Серийная видеокарта этой модели может выглядеть иначе.

реклама

Источник изображения: Igor’s LAB

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

И всё же, как поясняет основатель ресурса имени себя Игорь Валлоссек (Igor Wallossek), близкая к эталонной по дизайну печатная плата Radeon RX 7900 XT может получить 12 микросхем памяти типа GDDR6, что обеспечит совокупный объём до 24 Гбайт, а графический процессор Navi 31 будет в общей сложности формироваться семью чиплетами. Подсистема питания будет включать 21 регулятор напряжения, а три 8-контактных разъёма дополнительного питания в окончательном варианте могут уступить место более прогрессивному 12VHPWR. На задней панели видеокарты расположатся три выхода DisplayPort и один HDMI. Максимальный уровень энергопотребления платы не превысит 450 Вт, как поясняет первоисточник. Анонс новинки может состояться до конца этого года, точные сроки пока не определены.

#amd #видеокарты #rdna 3 #radeon rx 7900 xt #nav 31
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA: любители игр предпочитают покупать видеокарты, не бывшие в употреблении
GeForce RTX 4090 в исполнении Lenovo раскинулась на четыре слота расширения
Производители материнских плат покажут решения на базе AMD B650 и B650E в начале октября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 самых переоценённых видеокарт NVIDIA со скромным fps и высокой ценой, которые не стоит покупать
32
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
52
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
76
Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
51
5 самых «неправильных» видеокарт, которые проигрывают своим конкурентам как по цене, так и скорости
26
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
5
Экономные геймеры выбирают видеокарты AMD – 6 GPU, которые быстрее и дешевле аналогов NVIDIA
8
ТОП-7 претензий к компании NVIDIA и ее продукции
20
Продолжаю поиск своей первой системы жидкостного охлаждения процессора
17
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3

Сейчас обсуждают

BK201
09:16
Во всех тестах 6700хт между 3060ти и 3070. Но в вашей вселенной все иначе. Жду довод про ЛУЧИ ;)
Видеокарты дешевеют: цена RX 6900 XT опустилась до $679, а RX 6700 XT можно купить всего за $419
Михаил Миронов
09:15
Только материнки хуананжи стоят сильно дешевле.
Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
Spambomber13
09:13
Почему великий экономический эксперд зелот не дал ссылки на шитилинк? Непорядок!
Анонсирован политический симулятор Government Simulator 2
Spambomber13
09:10
Манагеры шитилинка, ну покормите же наконец этого зелота.
Сколько стоит самая дешёвая видеокарта для World of Tanks – 6 геймерских моделей от 6690 рублей
Руслан Знамов
09:10
Обменяю на 1000 кубов газа )
Вьетнамский ритейлер принимает предзаказы на GeForce RTX 4090: от $2100 до $2500
Заглот было занято
09:09
Топ 5 анальных пробок для Заглота, которые можно купить в шитлинк по выгодным ценам
Есть ли смысл покупать GeForce GTX 1080 Ti на Авито за 25 000р – тестируем флагман NVIDIA в 2К
Spambomber13
09:09
Почему от зелотовской пейсанины так тянет говнецом? Потому что так воняет шитилинк. КГ/АМ.
5 процессоров Intel для мажоров и разумных миллионеров, которые позволят собрать ультимативный ПК
Саша Смирнов
09:07
Получается, что будет 2 версии чипа 4080? они же вообще разные)) там и количество CUDA ядер значительно разное и шина разная тогда это иной чип вообще, а где гарантия, что под видом так сказать полног...
Инсайдер поделился полными характеристиками трёх топовых видеокарт RTX 4000
Валентин Пархоменко
09:06
Я себе взял 3090ти, не хуже той же 4080 будет и памяти побольше.
GeForce RTX 4080 будет иметь два варианта с 16 ГБ и 12 ГБ памяти
Sheshenbek
09:05
Я не руский . Че мне воевать то. А тебя скоро дернут ...где ты там прячешся. Чвк вагнер ты нужен герой
Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем