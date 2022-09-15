Никакого бизнеса, только личное.

Как сообщает Reuters, американские чиновники собираются наверстать упущение, которое было сделано при составлении текста законов, вошедших в пакет CHIPS and Science, предусматривающий субсидирование развития национальной полупроводниковой отрасли. Дело в том, что власти США хотят предотвратить использование американских частных инвестиций для стимулирования критичных отраслей других стран, с которыми у них сложились не самые благоприятные отношения.

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Источник изображения: The Korea Economic Daily

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В первую очередь новые меры направлены против Китая, как водится. Власти США не хотят закрывать глаза на отток инвестиций американских резидентов в капитал компаний определённых секторов экономики недружественных стран. Подобная финансовая подпитка «враждебных режимов» может создавать неблагоприятные условия для развития национальной отрасли США, как считают авторы инициативы. По меньшей мере, американским инвесторам планируется запретить вкладывать средства в зарубежные компании, специализирующиеся на разработке и производстве полупроводниковых компонентов, систем искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Профильный указ может быть издан уже в четвёртом квартале, после определения всех формальностей.