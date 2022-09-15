Уже несколько кварталов подряд полупроводниковая отрасль борется с дефицитом компонентов и проблемами с логистикой. Агентство Reuters цитирует слова президента Тайваня Цай Инвэнь (Tsai Ing-wen), которая сослалась на сохранение перед полупроводниковой отраслью проблем, связанных с нестабильностью. Поставки чипов в сложившихся условиях по-прежнему сложно гарантировать в необходимых объёмах.
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Власти Тайваня готовы взять на себя труд по преодолению этих проблем. Полупроводниковая отрасль острова, по словам президента территории, раз за разом доказывает свой ведущий статус в мире. Хотя новые локальные предприятия по производству чипов начинают появляться в США и Европе, руководство Тайваня убеждено, что в сфере передовой литографии остров сохранит за собой статус лидера.