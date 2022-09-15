Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Президент Тайваня предупредила о сохранении трудностей в полупроводниковой отрасли
И обещала с ними справиться.
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Уже несколько кварталов подряд полупроводниковая отрасль борется с дефицитом компонентов и проблемами с логистикой. Агентство Reuters цитирует слова президента Тайваня Цай Инвэнь (Tsai Ing-wen), которая сослалась на сохранение перед полупроводниковой отраслью проблем, связанных с нестабильностью. Поставки чипов в сложившихся условиях по-прежнему сложно гарантировать в необходимых объёмах.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Власти Тайваня готовы взять на себя труд по преодолению этих проблем. Полупроводниковая отрасль острова, по словам президента территории, раз за разом доказывает свой ведущий статус в мире. Хотя новые локальные предприятия по производству чипов начинают появляться в США и Европе, руководство Тайваня убеждено, что в сфере передовой литографии остров сохранит за собой статус лидера.

#полупроводники #тайвань #кризис
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Власти Тайваня просят европейцев припугнуть КНР санкциями на случай захвата острова
Британские власти готовы способствовать возвращению проданного в прошлом году китайцам предприятия в руки прежнего владельца
Слабым местом Samsung в контрактном бизнесе является необходимость конкуренции с собственными клиентами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 самых переоценённых видеокарт NVIDIA со скромным fps и высокой ценой, которые не стоит покупать
31
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
51
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
74
Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
48
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
21
Экономные геймеры выбирают видеокарты AMD – 6 GPU, которые быстрее и дешевле аналогов NVIDIA
8
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
5
5 самых «неправильных» видеокарт, которые проигрывают своим конкурентам как по цене, так и скорости
21
ТОП-7 претензий к компании NVIDIA и ее продукции
20
Продолжаю поиск своей первой системы жидкостного охлаждения процессора
17

Сейчас обсуждают

for2ne
05:10
Ничего у тебя не получится куртка. Максимум на лошках и толстосумах на запуске чуток стриганёшь, но в этот раз это будут совсем не те объёмы, поверь. А простые люди закупятся к тому времени на скидках...
NVIDIA: снижение цен на графические процессоры продлится до декабря
Сергей Андросов
05:09
Такие как ты не отдупляют, что малое количество видеокарт АМД не оттого, что их мало берут, а оттого, что АМД физически не может производить больше чипов, львиную долю заказов TSMC выгребают, Эппл и н...
Видеокарты дешевеют: цена RX 6900 XT опустилась до $679, а RX 6700 XT можно купить всего за $419
Stupid Miner
05:09
Были проблемы , когда программы и игры путали потоки с ядрами
У производительных ядер процессоров Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 практически одинаковый IPC
Stupid Miner
05:06
Интересно , насколько сырой будет новая платформа . Если будет история как с зен1 , то проходняком можно считать
У производительных ядер процессоров Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 практически одинаковый IPC
VRoman
05:02
Насчёт двигателя. Если 1939 года выглядит как самые-самые передовые технологи того времени, то 2017й выглядит полным отстоем, т.к. выполнен по тем же самым технологиям полувековой древности. Я и в 200...
AMD Ryzen 9 7900X на 30 % быстрее, чем Intel Core i9-12900K в тесте
Stupid Miner
05:00
6900хт можно было взять подешевле )
Видеокарты дешевеют: цена RX 6900 XT опустилась до $679, а RX 6700 XT можно купить всего за $419
Роман Кругляков
04:45
Почему у этой статейки такой высокий рейтинг?
5 самых «неправильных» видеокарт, которые проигрывают своим конкурентам как по цене, так и скорости
Mr. Pulatov
04:45
Добрый день, не пропускаю статьи, всегда думаю вот вот будет и про компьютер для работы. Не могли бы также статью написать про то как собрать оптимальный комп для работы в Revit, желательно также со с...
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
D3m0n
04:45
Что вы всё моржей мучаете?
Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
VRoman
04:41
Цена акций отображает цену маленьких ядер и непривелательность короткой жизни платформы по сравнению с конкурентом
Акции Intel упали до 5-летнего минимума, упав на 46% в годовом исчислении
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем