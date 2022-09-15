Уже давно известно, что мужчины и женщины выбирают товары как по цвету, так и по функциональным особенностям. При этом мужчины предпочитают более технологичные гаджеты, тогда как женщинам интересен дизайн и широкая цветовая палитра. Nandme NX9000 – это идеальный инструмент для полости рта, который основан на звуковых колебаниях, усиливая эффективность и демонстрируя непревзойдённый результат. При этом щётка поставляется в чёрной упаковке и может стать лучшим подарком для любого представителя сильного пола.
Корпус Nandme NX9000 изготовлен из авиационного алюминия, что обеспечивает защиту от коррозии и гарантирует долговечность и высокую надёжность. Производитель не стал усложнять управление несколькими десятками программ, а вместо этого в наличии 5 наиболее популярных режимов очистки и ежедневного ухода за полостью рта. Доступны: чувствительный режим, глубокая очистка, осветление, полировка и массаж. Всё это обеспечивает профессиональный уход за всей полостью рта, включая дёсны и язык.
Управление осуществляется при помощи кнопки на дисплее, а переключение режимов происходит по нажатию. Одновременно с этим можно увидеть время до завершения чистки и уровень заряда, что позволит вовремя побеспокоиться о подключении зубной щётки к розетке. В комплекте предоставляются 12 насадок, которых будет достаточно на 3 года. 6 из них предназначены для мягкой очистки, а 6 более жёсткие. Специалисты предлагают начинать с мягких, используя различные насадки для тех или иных режимов. Гарантийный сервисный срок достигает трёх лет, в течение которых можно получить бесплатное обслуживание. Для этого нужно всего лишь снять видео, отправив его в службу поддержки. Производитель свяжется с вами, бесплатно заменив неработающий механизм.
Мягкие щетинки Dupont толщиной 0.152 миллиметра не содержат меди, что избавляет от неприятного коричневого налёта ржавчины, который образуется со временем на многих щётках из-за контакта с водой. После использования Nandme NX9000 можно помыть под струёй проточной воды, а зарядка осуществляется при помощи комплектного кабеля с интерфейсом USB Type-C. Уровень шума не превышает 45 децибел, а уже через несколько дней после регулярно очистки рта вы заметите, как ваши зубы становятся ослепительно белыми.
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