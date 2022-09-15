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Новости Hardware Фома Шилов
Ультразвуковая зубная щётка Nandme NX9000 с мужским характером доступна в рамках осенней распродажи
Высокое качество очистки и блестящий результат гарантирован
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Уже давно известно, что мужчины и женщины выбирают товары как по цвету, так и по функциональным особенностям. При этом мужчины предпочитают более технологичные гаджеты, тогда как женщинам интересен дизайн и широкая цветовая палитра. Nandme NX9000 – это идеальный инструмент для полости рта, который основан на звуковых колебаниях, усиливая эффективность и демонстрируя непревзойдённый результат. При этом щётка поставляется в чёрной упаковке и может стать лучшим подарком для любого представителя сильного пола.



Корпус Nandme NX9000 изготовлен из авиационного алюминия, что обеспечивает защиту от коррозии и гарантирует долговечность и высокую надёжность. Производитель не стал усложнять управление несколькими десятками программ, а вместо этого в наличии 5 наиболее популярных режимов очистки и ежедневного ухода за полостью рта. Доступны: чувствительный режим, глубокая очистка, осветление, полировка и массаж. Всё это обеспечивает профессиональный уход за всей полостью рта, включая дёсны и язык.



Управление осуществляется при помощи кнопки на дисплее, а переключение режимов происходит по нажатию. Одновременно с этим можно увидеть время до завершения чистки и уровень заряда, что позволит вовремя побеспокоиться о подключении зубной щётки к розетке. В комплекте предоставляются 12 насадок, которых будет достаточно на 3 года. 6 из них предназначены для мягкой очистки, а 6 более жёсткие. Специалисты предлагают начинать с мягких, используя различные насадки для тех или иных режимов. Гарантийный сервисный срок достигает трёх лет, в течение которых можно получить бесплатное обслуживание. Для этого нужно всего лишь снять видео, отправив его в службу поддержки. Производитель свяжется с вами, бесплатно заменив неработающий механизм.



Мягкие щетинки Dupont толщиной 0.152 миллиметра не содержат меди, что избавляет от неприятного коричневого налёта ржавчины, который образуется со временем на многих щётках из-за контакта с водой. После использования Nandme NX9000 можно помыть под струёй проточной воды, а зарядка осуществляется при помощи комплектного кабеля с интерфейсом USB Type-C. Уровень шума не превышает 45 децибел, а уже через несколько дней после регулярно очистки рта вы заметите, как ваши зубы становятся ослепительно белыми.



Если вы решите купить Nandme NX9000, то обязательно воспользуйтесь купоном 91YAJZ, позволяющим вам получить дополнительную скидку.
#nandme
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