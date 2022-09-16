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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Высокотехнологичный робот-пылесос Xiaomi Roidmi Eve Plus доступен по скидке на распродаже Ozon
Устройство способно работать в автономном режиме, месяцами поддерживая ваш дом в чистоте
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Если вы раздумывали о покупке робота-пылесоса, то сегодня самое время сделать правильный выбор, ведь продвинутый Xiaomi Roidmi Eve Plus предлагается с большой скидкой в рамках распродажи на Ozon.



Устройство способно не только освободить вас от нужной обязанности, но обладает удобным управлением и высокой автономностью. Благодаря наличию LDS-лидара четвёртого поколения пылесос способен самостоятельно построить карту комнаты и в будущем научится автономно передвигаться по всему дому. Это позволит выстраивать оптимальный маршрут до зарядной станции, а также обходить естественные препятствия. Особенно интересно выглядит функция маневрирования, которая не позволит дорогостоящему гаджету столкнуться с любыми объектами на пути следования. При помощи специального приложения можно настроить слепые зоны, а также скорректировать направление и частоту уборки.



После выполнения своих задач Eve Plus отправляется к зарядке, которая выступает в роли умного контейнера. Объём бака достигает 3 литров, что позволяет долго не задумываться о необходимости очистки мешка. Благодаря наличию антибактериальной и дезодорирующей системы неприятный запах и грибок не появляется, а значит купит робот-пылесос можно на многие месяцы забыть о необходимости пачкать руки, убирая пыль из мешка для мусора. Если в ходе первой уборки вас не устроит качество работы, можно попытаться настроить прибор самостоятельно. Например, есть функция подметания, или уборка с помощью швабры, но при желании можно сделать одновременную уборку с помощью сразу двух инструментов. В результате пыль будет всасываться с помощью сверхмощного мотора, а результат удивит даже самых придирчивых домохозяек.



Фирменное приложение доступно на русском языке, а владелец в любой момент может проверить состояние очистки или скорректировать зону работы с помощью смартфона. Доступно удалённому управление, а значит провести уборку у себя дома можно находясь на другом краю света. Eve Plus самостоятельно следит за своей зарядкой, что избавит от необходимости думать о том, что ваш робот-пылесос не включится в самый нужный момент. Заявленное время работы на одном заряде достигает 180 минут, доступна влажная и сухая уборка, встроенный аккумулятор получил ёмкость 5200 мАч, ну а мощность всасывания равняется 2700 Па.



Купить Roidmi Eve Plus вы можете на распродаже с 12 сентября по 9 октября. Важно учитывать, что продавец зарегистрирован на территории России, поэтому вы получите полноценное гарантийное обслуживание без сюрпризов. Все наши читатели могут воспользоваться скидочным кодом RR1000P1. Количество товаров ограничено, поэтому поторопитесь.
#roidmi
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