И довольствуется единственным разъёмом дополнительного питания 12VHPWR.

Китайские блогеры, судя по предоставляемым ими фотографиям, уже получили доступ к видеокарте GeForce RTX 4090, которую компания Lenovo будет устанавливать в собственные готовые игровые системы семейства Legion. Графическая плата характеризуется не только угловатыми очертаниями системы охлаждения, но и её габаритами, занимая пространство четырёх слотов расширения.

реклама

Источник изображения: wxnod

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом 3060 Ti за 40 тр в Регарде RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Понятно, что проектируя видеокарту под специфику собственных игровых систем, Lenovo может себе позволить некоторое пренебрежение габаритами, но прочие партнёры NVIDIA тоже могут последовать её примеру. Расположенный по центру боковой грани разъём дополнительного питания 12VHPWR находится в гордом одиночестве. Уровень TDP видеокарт GeForce RTX 4090, как ожидается, не должен превышать 450 Вт.