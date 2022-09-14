Китайские блогеры, судя по предоставляемым ими фотографиям, уже получили доступ к видеокарте GeForce RTX 4090, которую компания Lenovo будет устанавливать в собственные готовые игровые системы семейства Legion. Графическая плата характеризуется не только угловатыми очертаниями системы охлаждения, но и её габаритами, занимая пространство четырёх слотов расширения.
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Понятно, что проектируя видеокарту под специфику собственных игровых систем, Lenovo может себе позволить некоторое пренебрежение габаритами, но прочие партнёры NVIDIA тоже могут последовать её примеру. Расположенный по центру боковой грани разъём дополнительного питания 12VHPWR находится в гордом одиночестве. Уровень TDP видеокарт GeForce RTX 4090, как ожидается, не должен превышать 450 Вт.