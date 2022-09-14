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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
GeForce RTX 4090 в исполнении Lenovo раскинулась на четыре слота расширения
И довольствуется единственным разъёмом дополнительного питания 12VHPWR.
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Китайские блогеры, судя по предоставляемым ими фотографиям, уже получили доступ к видеокарте GeForce RTX 4090, которую компания Lenovo будет устанавливать в собственные готовые игровые системы семейства Legion. Графическая плата характеризуется не только угловатыми очертаниями системы охлаждения, но и её габаритами, занимая пространство четырёх слотов расширения.

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Источник изображения: wxnod

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Понятно, что проектируя видеокарту под специфику собственных игровых систем, Lenovo может себе позволить некоторое пренебрежение габаритами, но прочие партнёры NVIDIA тоже могут последовать её примеру. Расположенный по центру боковой грани разъём дополнительного питания 12VHPWR находится в гордом одиночестве. Уровень TDP видеокарт GeForce RTX 4090, как ожидается, не должен превышать 450 Вт.

#видеокарты #lenovo #ada lovelace #geforce rtx 4090
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