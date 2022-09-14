Четвёртого числа, но присутствовать на мероприятии заочно смогут только избранные.

В разделе сайта AMD для партнёров можно обнаружить форму регистрации для участников будущего вебинара, который состоится 4 октября в шесть часов вечера по московскому времени. В часовой презентации примут участие представители тайваньских производителей материнских плат ASUS, ASRock, MSI, Gigabyte и Biostar, а также менеджер по продуктовому маркетингу AMD Донни Волигорски (Donny Woligorski).

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Источник изображения: AMD

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Рассказ пойдёт не только о материнских платах, но и об уровне быстродействия процессоров AMD семейства Ryzen 7000, а также возможностях, открывающихся перед платформой Socket AM5 в контексте поддержки ею интерфейса PCI Express 5.0 и памяти типа DDR5. Напомним, что набор логики B650E будет отличаться от сородича без литеры «E» в обозначении способностью предоставить до 20 линий PCI Express 5.0 для нужд как графической подсистемы, так и твердотельных накопителей. В случае с чипсетом AMD B650 поддержка PCI Express 5.0 для накопителей может быть реализована силами сторонних контроллеров.