И стремление приукрашивать.

Тайваньское издание DigiTimes опубликовало выдержки из интервью бывшего вице-президента TSMC Бёрна Линя (Burn Lin), занимавшегося разработками, китайскому ресурсу CNA. Под руководством этого человека TSMC в своё время успешно освоила использование иммерсионной литографии, а теперь он продолжает оценивать ситуацию в полупроводниковой отрасли со стороны, пусть и несколько предвзято.

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Источник изображения: DigiTimes

Конкуренция TSMC с Samsung Electronics и Intel будет интенсифицироваться, как убеждён Бёрн Линь, но обе компании имеют свои слабые стороны. В случае с Samsung, по его словам, корейский гигант не может в полной мере завоевать доверие клиентов, ибо многие из них являются конкурентами Samsung в других сегментах рынка. Это мешает развитию контрактного бизнеса, хотя являясь одним из двух крупнейших поставщиков полупроводниковой продукции в мире в показателях выручки, Samsung Electronics обладает колоссальными финансовыми ресурсами.

В борьбе с TSMC за клиентов Samsung также любит преувеличивать собственные достижения. Примером может служить недавнее заявление о начале поставок 3-нм серийных изделий на несколько месяцев раньше, чем TSMC. Практика показывает, что последняя компания хоть и начинает поставки своих сопоставимых по характеристикам изделий позже корейского конкурента, быстрее добивается коммерческого успеха в этой сфере.

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Проблема Intel, по словам бывшего руководителя TSMC, заключается в затяжном периоде утечки квалифицированных кадров, который подорвал технологическое лидерство корпорации. У руля процессорного гиганта долгое время стояли люди, далёкие от технологической сферы. Не слишком нравятся Бёрну Линю и американские традиции конкуренции на международном рынке. Если власти страны понимают, что добиться лидерства за счёт своих технологических компетенций не получается, то они стремятся просто замедлять развитие конкурентов.