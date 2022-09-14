Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Слабым местом Samsung в контрактном бизнесе является необходимость конкуренции с собственными клиентами
И стремление приукрашивать.
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Тайваньское издание DigiTimes опубликовало выдержки из интервью бывшего вице-президента TSMC Бёрна Линя (Burn Lin), занимавшегося разработками, китайскому ресурсу CNA. Под руководством этого человека TSMC в своё время успешно освоила использование иммерсионной литографии, а теперь он продолжает оценивать ситуацию в полупроводниковой отрасли со стороны, пусть и несколько предвзято.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

Конкуренция TSMC с Samsung Electronics и Intel будет интенсифицироваться, как убеждён Бёрн Линь, но обе компании имеют свои слабые стороны. В случае с Samsung, по его словам, корейский гигант не может в полной мере завоевать доверие клиентов, ибо многие из них являются конкурентами Samsung в других сегментах рынка. Это мешает развитию контрактного бизнеса, хотя являясь одним из двух крупнейших поставщиков полупроводниковой продукции в мире в показателях выручки, Samsung Electronics обладает колоссальными финансовыми ресурсами.

В борьбе с TSMC за клиентов Samsung также любит преувеличивать собственные достижения. Примером может служить недавнее заявление о начале поставок 3-нм серийных изделий на несколько месяцев раньше, чем TSMC. Практика показывает, что последняя компания хоть и начинает поставки своих сопоставимых по характеристикам изделий позже корейского конкурента, быстрее добивается коммерческого успеха в этой сфере.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Проблема Intel, по словам бывшего руководителя TSMC, заключается в затяжном периоде утечки квалифицированных кадров, который подорвал технологическое лидерство корпорации. У руля процессорного гиганта долгое время стояли люди, далёкие от технологической сферы. Не слишком нравятся Бёрну Линю и американские традиции конкуренции на международном рынке. Если власти страны понимают, что добиться лидерства за счёт своих технологических компетенций не получается, то они стремятся просто замедлять развитие конкурентов.

#intel #samsung #полупроводники #tsmc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Британские власти готовы способствовать возвращению проданного в прошлом году китайцам предприятия в руки прежнего владельца
Intel не помешает Apple стать первым клиентом TSMC на техпроцесс N3E
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 самых переоценённых видеокарт NVIDIA со скромным fps и высокой ценой, которые не стоит покупать
27
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 4
16
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
46
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
67
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
20
Экономные геймеры выбирают видеокарты AMD – 6 GPU, которые быстрее и дешевле аналогов NVIDIA
3
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
+
Продолжаю поиск своей первой системы жидкостного охлаждения процессора
3
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
+

Сейчас обсуждают

Zorro
10:28
ЯРС булава и т.д кому ты веришь они и развязали войну думали что в РФ не чего нет. и уже ошиблись. надо испытать сартам да. разведка твоя дала добро.
Некоторые страны Европы и Прибалтики перестали выдавать россиянам туристические визы
Игорь Гурьянов
10:28
Ну я скажем наработался. И майнинг в моем городе выглядит неплохим доходом.
Разработчики Эфира назвали дату отказа от майнинга на видеокартах – осталось чуть больше суток
Infinity78
10:27
ты ссышь в кружку? у тебя нет туалета?
Некоторые страны Европы и Прибалтики перестали выдавать россиянам туристические визы
Sheshenbek
10:26
Вот молодец, уже слово Россия с большой буквы писать начал. Не переживай тебя просто Зеленский зомбировал, скоро мы тебя вылечим. Иншалла
Некоторые страны Европы и Прибалтики перестали выдавать россиянам туристические визы
Infinity78
10:25
Сидят такие америкосы и думают, а чего бы еще придумать, чтобы европа вообще ушла в средневековье с ведьмами и инквизицией. Давай россиян туда не будем пускать, чтобы деньги не возили им. И дали коман...
Некоторые страны Европы и Прибалтики перестали выдавать россиянам туристические визы
Вежливый B Hornet_
10:23
более мощного нет. Британская разведка: Запасы оружия в РФ истощаются
Некоторые страны Европы и Прибалтики перестали выдавать россиянам туристические визы
Zorro
10:23
уже сказали что будут бить более мощным оружием. а сейчас перегруппировка рад поди. ХА-ХА Ха ХАЯбися.
Некоторые страны Европы и Прибалтики перестали выдавать россиянам туристические визы
Андрей Иванов
10:22
он уходил, но опять вернулся (аватарка)
Под видом параллельного импорта в Россию завозят всё больше контрафактной продукции
Zorro
10:21
Расскажи сколько укров убили за недели поржём вместе.
Некоторые страны Европы и Прибалтики перестали выдавать россиянам туристические визы
Вежливый B Hornet_
10:21
да не будет сармата. киселев тебя наeбал про ядерный пепел. а ты дурачек не понял еще. крым ведь типа рабсия да? а укры базы накрыли. ты можешь конечно верить что на базе в двух разных местах синхронн...
Некоторые страны Европы и Прибалтики перестали выдавать россиянам туристические визы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем