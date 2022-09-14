И третьей революцией в сфере производства автомобилей.

Медийную площадку технологической конференции Goldman Sachs для рассказа о планах компании использовала не только финансовый директор NVIDIA, но и вице-президент Tesla по связям с инвесторами Мартин Вича (Martin Viecha). Он подчеркнул, что если в 2017 году Tesla тратила на производство одного электромобиля $84 000, то в последние месяцы эту сумму удалось удержать в пределах $36 000. Добавим, что речь идёт исключительно о себестоимости электромобилей марки, их средняя цена реализации сейчас достигает $57 000. Продукция Tesla по сравнению с прошлым годом подорожала на десятки процентов, поскольку рост цен на сырьё усугубился инфляцией, дефицитом полупроводниковых компонентов и перебоями в логистике.

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Источник изображения: AP

Как подчёркивает Мартин Вича, основной экономии Tesla удалось добиться не за счёт снижения цен на аккумуляторы, как можно было бы подумать, а благодаря оптимизации конструкции электромобилей и применяемых при их производстве технологических процессов. Пока до половины всех объёмов производства обеспечивает старейшее и не самое эффективное по затратам предприятие в Калифорнии, но по мере экспансии производства на конвейерах новых предприятий Tesla продолжит снижаться себестоимость.

Вице-президент Tesla убеждён, что компания сможет предложить электромобили с себестоимостью ниже $36 000. Скорее всего, они будут основаны уже на платформе третьего поколения, и на рынок выйдут примерно в одно время с роботизированными такси этой марки. В следующем году кроссовер Model Y, который относится ко второму поколению электромобилей Tesla, имеет шансы стать самым массовым транспортным средством «всех времён и народов», даже если учитывать машины с ДВС.

Сторонние аналитики утверждают, что массовые модели нужны Tesla для эффективной борьбы с китайскими конкурентами. Та же BYD уже в 2023 году рассчитывает поставить около 2,4 млн аккумуляторных электромобилей. Если Tesla не удастся перекрыть этот показатель, то она утратит статус крупнейшего производителя электромобилей в мире. По предварительным прогнозам, в следующем году Tesla сможет выпустить не более 2 млн электромобилей. Если более массовая модель Tesla появится в 2024 году, она поможет компании восстановить лидирующие позиции на рынке. С другой стороны, мало кто из конкурентов сможет похвастать сопоставимой прибыльностью бизнеса – в следующем году она вполне может получить в форме операционной прибыли $22,9 млрд, тогда как конкурирующая BYD будет довольствоваться только $3,5 млрд операционной прибыли.

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По словам Мартина Вичи, в истории автомобильной промышленности было два крупных технологических прорыва. Первый в начале прошлого века обеспечил основатель Ford Motor, организовав конвейерное производство доступных машин с ДВС, второй реализовала в 70-е годы корпорация Toyota Motor, создав фирменную систему бережливого производства машин. Tesla рассчитывает, что третья революция в этой сфере будет достигнута с её непосредственным участием.