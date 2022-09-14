«Отдавай-ка родимую взад» на британский манер.

В прошлом году контролируемая китайской компанией дочерняя структура Nexperia из Нидерландов выкупила у прежних владельцев предприятие Newport Wafer Fab, расположенное в одноимённом городе в Уэльсе. Принято считать, что бывший владелец Дрю Нельсон (Drew Nelson) выручил на этой сделке около 63 млн британских фунтов стерлингов. При этом акционером данного предприятия Nexperia была с 2019 года, контролируя около 14% акций.

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В этом году власти Соединённого королевства решили пересмотреть итоги сделки, и своё решение теперь готовы огласить к 3 октября, как отмечает Financial Times. От китайских инвесторов требуется существенно сократить свою долю в капитале купленного ими в прошлом году предприятия, а право первоочередного обратного выкупа данного актива достанется как раз прежнему владельцу – Дрю Нельсону, который уже ищет средства у институциональных инвесторов.

Источник изображения: Bloomberg

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Составить конкуренцию прежнему владельцу готов и бывший глава Imagination Technologies – компании, которую британские власти тоже активно спасали от перехода под контроль китайских инвесторов. Рон Блэк (Ron Black), по данным первоисточника, уже консолидировал в своих руках около 300 млн фунтов стерлингов, которые может потратить на выкуп активов Newport Wafer Fab. Ветеран британской полупроводниковой отрасли считает, что в такой ситуации важно не допустить утечки ценных кадров – на предприятии до последних пор работало около 450 специалистов по выпуску полупроводниковых компонентов.