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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel не помешает Apple стать первым клиентом TSMC на техпроцесс N3E
Случится это во второй половине следующего года.
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Собственные источники сообщили представителям ресурса Nikkei Asian Review, что во второй половине следующего года Apple начнёт использовать техпроцесс N3E компании TSMC для выпуска мобильных процессоров A17 и процессоров M3 для линейки компьютеров Mac. Это будет уже второе поколение 3-нм техпроцесса в исполнении TSMC, и Apple рискует оказаться первым клиентом, получившим к нему доступ.

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Источник изображения: TSMC

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Первое поколение 3-нм техпроцесса TSMC, по данным источника, будет использоваться для производства мобильных процессоров для планшетов iPad, которые пока не представлены. Дебютировавшие на прошлой неделе смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max удостоились права использовать 4-нм процессоры A16, и пока Apple не перешла на использование 3-нм изделий TSMC. Помимо улучшений в быстродействии и энергопотреблении, второе поколение 3-нм техпроцесса должно принести и экономию производственных затрат, как сообщает первоисточник. Компания Intel сперва рассчитывала получать 3-нм изделия TSMC с 2023 года, но теперь отложила сроки их производства до 2024 года в самом оптимистичном варианте.

#intel #apple #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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