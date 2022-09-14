Собственные источники сообщили представителям ресурса Nikkei Asian Review, что во второй половине следующего года Apple начнёт использовать техпроцесс N3E компании TSMC для выпуска мобильных процессоров A17 и процессоров M3 для линейки компьютеров Mac. Это будет уже второе поколение 3-нм техпроцесса в исполнении TSMC, и Apple рискует оказаться первым клиентом, получившим к нему доступ.
реклама
Первое поколение 3-нм техпроцесса TSMC, по данным источника, будет использоваться для производства мобильных процессоров для планшетов iPad, которые пока не представлены. Дебютировавшие на прошлой неделе смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max удостоились права использовать 4-нм процессоры A16, и пока Apple не перешла на использование 3-нм изделий TSMC. Помимо улучшений в быстродействии и энергопотреблении, второе поколение 3-нм техпроцесса должно принести и экономию производственных затрат, как сообщает первоисточник. Компания Intel сперва рассчитывала получать 3-нм изделия TSMC с 2023 года, но теперь отложила сроки их производства до 2024 года в самом оптимистичном варианте.