Случится это во второй половине следующего года.

Собственные источники сообщили представителям ресурса Nikkei Asian Review, что во второй половине следующего года Apple начнёт использовать техпроцесс N3E компании TSMC для выпуска мобильных процессоров A17 и процессоров M3 для линейки компьютеров Mac. Это будет уже второе поколение 3-нм техпроцесса в исполнении TSMC, и Apple рискует оказаться первым клиентом, получившим к нему доступ.

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Источник изображения: TSMC

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Первое поколение 3-нм техпроцесса TSMC, по данным источника, будет использоваться для производства мобильных процессоров для планшетов iPad, которые пока не представлены. Дебютировавшие на прошлой неделе смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max удостоились права использовать 4-нм процессоры A16, и пока Apple не перешла на использование 3-нм изделий TSMC. Помимо улучшений в быстродействии и энергопотреблении, второе поколение 3-нм техпроцесса должно принести и экономию производственных затрат, как сообщает первоисточник. Компания Intel сперва рассчитывала получать 3-нм изделия TSMC с 2023 года, но теперь отложила сроки их производства до 2024 года в самом оптимистичном варианте.