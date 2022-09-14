Агентство Reuters сообщает, что два года назад руководство дочерней компании GM Cruise решило снизить затраты на покупку компонентов для систем автопилота, которые до сих пор получает от NVIDIA. Договориться о скидках с последней на тот момент не представлялось возможным, поскольку Cruise хоть и работала под крылом General Motors, обеспечить NVIDIA крупными объёмами закупок не могла.
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Тогда было решено взяться за самостоятельную разработку процессоров. К 2025 году Cruise планирует представить четыре разных процессора, которые пропишутся в первом робомобиле компании, который будет лишён руля и педалей, а на рынок поступит под условным обозначением Origin. Машина призвана быть доступной по меркам своего класса, поэтому экономия на закупке компонентов будет критична при её создании. Головной процессор системы под обозначением Horta получит Arm-совместимую архитектуру, будут предусмотрены и вспомогательные чипы. Один будет обрабатывать информацию, поступающую с разного рода датчиков, при этом за радарами будет закреплён отдельный процессор. Чем будет заниматься четвёртый чип, Cruise пока не уточняет, хотя и подчёркивает, что выпуском этих компонентов по её заказу займётся некий подрядчик в Азии. Разработчики присматриваются и к архитектуре RISC-V, которая имеет определённые перспективы применения в автомобильном сегменте.