На технологической конференции Goldman Sachs финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) кратко коснулась темы использования свободного капитала. Как известно, весной этого года компания отказалась от намерений купить британского разработчика процессорных архитектур Arm, сославшись на наличие множественных факторов, противодействующим заключению этой сделки.
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При этом деньги под покупку Arm компанией NVIDIA планомерно готовились, да и выручка на игровом направлении до недавних пор росла ударными темпами. Колетт Кресс заявила, что руководство компании всегда ищет возможные цели для поглощения, но подходит к этому процессу очень избирательно. Итогами покупки Mellanox в компании очень довольны. Сейчас же найти новые компании, которые было бы уместно прибрать к рукам, не так просто. NVIDIA пока предпочитает сосредоточиться на выкупе акций у инвесторов и выплате дивидендов. В первом полугодии на эти цели было потрачено $5 млрд, ещё $12 млрд можно будет израсходовать до конца следующего календарного года.