Многие пользователи предпочитают покупать смартфоны тогда, когда в этом возникает острая необходимость. Например, разбился дисплей, или появилось внезапное желание порадовать себя или кого-то другого. В рамках Blackview Super Brand Day можно решить проблему с новым гаджетом без переплат. Распродажа пройдёт 14 и 15 сентября на площадке AliExpress, где будут доступны несколько новинок по крайне привлекательным ценам, а максимальный размер скидки достигает 300 долларов. Прежде всего стоит напомнить о трёх смартфонах, которые впервые дебютируют в официальной рознице. Это: BV7100, BV5200 и OSCAL C80. Давайте детально поговорим о каждом из них.
BV7100 представляет собой защищённый смартфон, который способен работать в самых суровых условиях. Он не восприимчив к перепадам температур, не боится воды, пыли и грязи, а также может без видимых последствий переживать падения и удары. Подобный функционал может заинтересовать любителей природы, которые не могут жить без выездов на шашлык по выходным. Ну а дабы не оставить шашлычников без связи BV7100 получил огромную батарею на 13 000 мАч. Такой объём достаточен для длительных вылазок в безлюдную местность, а владелец смартфона может целых 15 часов без перерыва смотреть фильмы или играть в игры. Если вместо этого изучать сайты, то аппарат и вовсе способен проработать 23 часа. Заявленная работа в режиме ожидания составляет 1152 часа и 70 часов прослушивания музыки. Реализовать такое удалось за счёт двойной батареи, а сама технология считается более безопасной и надёжной, чем объединение элементов питания в одном блоке. Быстрая 33 Вт зарядка способна зарядить смартфон всего за 200 минут, что будет весьма кстати, для коротких вылазок в глубь цивилизации. Технология обратной зарядки станет приятным дополнением, позволяя не оставить друзей и знакомых без любимых гаджетов.
Всё это работает на базе продвинутого процессора MediaTek, а сам смартфон может похвастать 10 Гб оперативной памяти стандарта LPPDR4X. Емкий накопитель на 128 Гб понравится тем, кто не может жить без фотографирования самых важных моментов своей жизни, а самая новая версия Android 12 основана на фирменной оболочке Doke OS 3.0, предлагая высокую интерактивность и простоту использования. Основная камера на 12 Мп не может похвастать идеальными снимками, но это не мешает ей прекрасно справляться со своими задачами.
BV5200 может предложить высокую защиту на каждый день, а также поддержку фирменного ПО ArcSoft. Это главная фишка устройства, созданная специалистами мирового уровня, позволяющая увеличить качество съёмки за счёт алгоритмических и программных решений. Известно, что аналогичные функции используют устройства Huawei, Samsung и многие другие компании. Производитель уверяет, что технология ArcSoft эффективно улучшила качество фотографирования в нескольких популярных режимах съёмки. Так, панорамный, HDR и портретный теперь обеспечивают продвинутый режим съёмки, а любителям фотографировать ночью доступен отдельный режим. Приятным дополнением станет функция съёмки под водой, что до сих пор встречается в смартфонах крайне редко.
BV5200 стал логичным продолжением BV4900 и представляет собой сверхзащищённое устройство с приятным дизайном в тонком корпусе. Он приятно отличается от более громоздких аппаратов и приятно лежит в руке. Дисплей размером 6.1 дюйма отлично чувствует себя как в помещении, так и на ярком солнце, а длительный срок работы гарантирован благодаря использованию аккумулятора ёмкостью 5180 мАч. Процессор MediaTek Helio A22 обеспечивает высокую скорость обработки данных в любых приложениях, а количество оперативной памяти расширяется до 7 Гб. Фирменная оболочка Doke OS 3.0 на базе Android 12 отличается высокой стабильностью и дружественностью по отношению к пользователям.
OSCAL C80 это суббренд Blackview, в рамках которого компания реализует самые смелые идеи и эксперименты. На этот раз потенциальные покупатели могут получить доступ к смартфону с 50 Мп камерой и 90 Гц дисплеем, что позволит не только делать качественные снимки, но и просматривать контент на экране с повышенной плавностью и чёткостью отображения. Любопытным дополнением может стать обновлённый магазин обоев, установленный в оболочке Doke OS 3.0 на базе Android 12. Аккумулятор на 5180 мАч отличается повышенным временем работы даже несмотря на сверхтонкий корпус толщиной 8.55 миллиметров. Весит OSCAL C80 всего 188 грамм и доступен в нескольких цветовых решениях: Early Sunny Snow, Midnight Black и Navy Blue. Несложно догадаться, что смартфон будет прежде всего интересен молодёжи, делающей упор на дизайн и стиль.
Все три смартфона будут доступны 14 и 15 сентября по следующим ценам:
- BV7100 – 179.99 доллара и скидкой 120 долларов
- BV5200 – 99.99 доллара и скидкой 100 долларов
- OSCAL C80 – 109.99 доллара и скидкой 110 долларов