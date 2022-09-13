Перечислены модели со свободным множителем.

Популярному японскому блогеру удалось на канадском сайте Intel в описании игровых процессоров найти упоминания о характеристиках моделей семейства Raptor Lake, наделённых свободным множителем. Такие процессоры можно опознать по литере «K» в обозначении модели.

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Источник изображения: Intel

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По сути, эта случайная утечка подтверждает количество ядер и потоков трёх моделей Raptor Lake-K и предельное значение частоты в режиме активности всех производительных вычислительных ядер серии P. Например, процессору Core i3-13600K приписывается частота 5.1 ГГц, наличие 14 ядер и 20 потоков. Стоящая на ступень выше модель Core i7-13700K работает на частотах до 5.3 ГГц, обладает 16 ядрами и 24 потоками. Наконец, флагманский Core i9-13900K обеспечивает динамическое повышение частоты P-ядер до 5.4 ГГц, а также сочетает 24 ядра с 32 потоками. Фактически, напомним, восемь производительных ядер в этом процессоре сочетаются с 16 экономичными, но последние не поддерживают многопоточность, как и в случае с семейством Alder Lake.