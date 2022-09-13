Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на технологической конференции Goldman Sachs столкнулась с вопросом об отношении компании к инициативам Intel по расширению бизнеса к контрактной сфере. Поскольку значительная часть профильных предприятий Intel будет обслуживать интересы клиентов компании на территории США, такой производственный партнёр мог бы заинтересовать NVIDIA.
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Другое дело, как добавила Колетт Кресс, что на реализацию такого сотрудничества уйдут долгие годы, и пока говорить о чём-то конкретном рано. Пока же руководство NVIDIA очень довольно тем, что сотрудничает одновременно с Samsung и TSMC. Экосистема партнёров NVIDIA в целом весьма разнообразна и распределена в географическом выражении, как резюмировала финансовый директор компании.