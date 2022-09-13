Всё пройдёт, только верить надо.

Участие в конференции Goldman Sachs от лица NVIDIA приняла финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress), а потому повестка дня вторника прогнозируемо будет украшена чередой её высказываний. Благо, обсудить можно многие темы – от кризиса перепроизводства игровых видеокарт до экспортных ограничений на поставку ускорителей вычислений NVIDIA в Китай.

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Источник изображения: NVIDIA

Начать хотелось бы с одной из самых злободневных тем, а именно — затоваривания складов игровыми графическими решениями. Колетт Кресс не раз подчеркнула, что острая фаза кризиса должна миновать к концу четвёртого квартала, который в фискальном исчислении в календаре компании завершается в конце января 2023 года. Спрос на видеокарты остаётся высоким, как поясняет финансовый директор NVIDIA, просто на складах скопилось большое количество готовых изделий, а потому компания вынуждена ограничить поставки продукции со своей стороны. Цены на первичном рынке почти нормализовались, NVIDIA прилагает усилия к стимулированию спроса за счёт корректировки цен.

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Ведущий мероприятия уточнил, означает ли это, что к весне NVIDIA рассчитывает вернуться к увеличению объёмов поставок видеокарт, и получил утвердительный ответ. Впрочем, представительница компании не до конца уверена в этом, а потому призывает не считать это заявление официальным прогнозом на четвёртый квартал и более поздние периоды. Как поясняет Колетт Кресс, сейчас излишки продукции присутствуют как в мобильном, так и в настольном сегментах, а также на рынке решений для профессиональной визуализации.