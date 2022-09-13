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Новости Hardware Алексей Сычёв
Выход Mobileye на фондовый рынок задерживается
Денег тоже удастся собрать меньше, чем планировалось.
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По информации Bloomberg, объявленные в декабре прошлого года материнской корпорацией Intel планы по выводу подразделения Mobileye на публичное размещение акций могут быть пересмотрены. Если ранее планировалось осуществить IPO до конца текущего года и оценить капитализацию Mobileye в $50 млрд, то теперь амбиции скорректированы до $30 млрд, а время размещения может быть перенесено на 2023 год.

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Источник изображения: Mobileye

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По словам источника, сейчас конъюнктура фондового рынка не совсем благоприятна для размещения акций, поэтому Intel будет присматриваться к развитию ситуации, и первичное размещение акций Mobileye всё же не исключено в этом году, но при реализации пессимистичного сценария оно может задержаться до следующего года. После IPO компания Intel намеревается сохранить за собой крупный пакет акций Mobileye, но финансирование деятельности начнёт осуществляться и за счёт новых акционеров. Израильская Mobileye, купленная Intel в 2017 году за $15,3 млрд, специализируется на разработке аппаратных компонентов и программного обеспечения для систем автопилота на транспорте.

#intel #акции #mobileye #ipo
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