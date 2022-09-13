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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
«Лысый из AMD» покидает компанию
Роберт Хэллок, заведовавший техническим маркетингом, оставит свой пост.
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Руководящий состав AMD имеет странную традицию покидать компанию накануне анонса важных новинок. В 2017 году из неё ушёл Раджа Кодури (Raja Koduri), едва дождавшись выхода на рынок нового поколения графических решений. Теперь, как сообщает Tom’s Hardware Guide со ссылкой на заявления директора AMD по техническому маркетингу, свой прежний пост собирается оставить Роберт Хэллок (Robert Hallock).

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Источник изображения: AMD, YouTube

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Он хорошо знаком нашим постоянным читателям, поскольку в последние годы принимал активное участие в работе со средствами массовой информации, всегда уделяя повышенное внимание разъяснению важных технических новшеств AMD на понятном языке. В общей сложности, как отмечает сам Хэллок, он провёл в компании на различных связанных с маркетингом должностях около 12 лет. О дальнейших своих планах он не сообщает, демонстрируя лишь стремление потратить время на путешествия. В этом он частично повторяет путь Раджи Кодури, который после нескольких дней пребывания в палаточном лагере в Калифорнии заявил о намерениях перейти на работу в Intel.

#amd
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