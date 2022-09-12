А средняя цена выросла в три раза.

Представители сайта 3DCenter в эти выходные взяли на себя непростую задачу провести анализ статистики Jon Peddie Research по количеству реализованных за период последнего криптовалютного бума видеокарт, выручке от их реализации и средней цене. Всплеск продаж, по данным источника, начался в четвёртом квартале 2020 года и продолжался до первого квартала текущего года.

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Источник изображения: 3DCenter

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За шесть кварталов минувшего криптовалютного бума, как поясняет источник, по всему миру было продано на 41% больше видеокарт в годовом выражении, чем в 2019 году. При этом выручка вообще выросла в пять раз, а средняя цена увеличилась более чем в три раза. По сути, за полтора года криптовалютного бума было реализовано видеокарт на сумму, которая в обычное время соответствовала бы шестилетнему периоду! Что характерно, даже сейчас средняя цена реализации видеокарт на 76% выше показателей 2019 года, поэтому говорить о нормализации ситуации преждевременно. По оценкам авторов исследования, за период минувшего бума на первичном рынке майнерами было куплено от 10 до 20 млн игровых видеокарт, что соответствует двум средним квартальным объёмам реализации.