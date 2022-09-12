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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США продолжат закручивать гайки в отношении экспорта высокотехнологичной продукции в Китай
Со следующего месяца прежние ограничения будут узаконены.
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Агентство Reuters своей публикацией подтвердило, что слухи можно добывать и в выходные, сообщив о новой инициативе американских властей, подразумевающей расширение санкций в отношении КНР. В июле три компании из США, поставляющие литографическое оборудование на экспорт, получили от Министерства торговли письма, запрещающие отгрузку в Китай решений, позволяющих получателям наладить выпуск 14-нм и более совершенной продукции.

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Источник изображения: TSMC

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Теперь власти США хотят придать этим рекомендательным письмам статус общих правил, которым будут подчиняться все американские экспортёры. В новую редакцию правил будет добавлено и ограничение на поставку в Китай и Россию ускорителей вычислений, по своему быстродействию сопоставимых с NVIDIA A100. До сих пор это ограничение распространялось на продукцию AMD и NVIDIA, и даже не касалось деятельности HP и Dell, поставляющих готовые серверные системы в Китай. В следующем месяце правила экспортного контроля могут охватить не только деятельность таких компаний, но и распространиться на конкурентов AMD и NVIDIA в этой сфере. В результате та же Intel может лишиться возможности поставлять свои ускорители вычислений в Китай. Экспортёры по-прежнему могут рассчитывать на получение специальных лицензий для работы с китайскими клиентами, но положительный исход не гарантируется в свете усиления внешнеполитической напряжённости.

#китай #санкции #сша #китайские производители #торговая война
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