Агентство Reuters своей публикацией подтвердило, что слухи можно добывать и в выходные, сообщив о новой инициативе американских властей, подразумевающей расширение санкций в отношении КНР. В июле три компании из США, поставляющие литографическое оборудование на экспорт, получили от Министерства торговли письма, запрещающие отгрузку в Китай решений, позволяющих получателям наладить выпуск 14-нм и более совершенной продукции.
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Теперь власти США хотят придать этим рекомендательным письмам статус общих правил, которым будут подчиняться все американские экспортёры. В новую редакцию правил будет добавлено и ограничение на поставку в Китай и Россию ускорителей вычислений, по своему быстродействию сопоставимых с NVIDIA A100. До сих пор это ограничение распространялось на продукцию AMD и NVIDIA, и даже не касалось деятельности HP и Dell, поставляющих готовые серверные системы в Китай. В следующем месяце правила экспортного контроля могут охватить не только деятельность таких компаний, но и распространиться на конкурентов AMD и NVIDIA в этой сфере. В результате та же Intel может лишиться возможности поставлять свои ускорители вычислений в Китай. Экспортёры по-прежнему могут рассчитывать на получение специальных лицензий для работы с китайскими клиентами, но положительный исход не гарантируется в свете усиления внешнеполитической напряжённости.