А дальше жизнь покажет?

Некоторые интересные высказывания генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) на встрече с инвесторами удалось зафиксировать представителям Citi, и они поделились злободневным прогнозом – по мнению главы компании, КНР в ближайшие пять лет не решится захватывать Тайвань. На острове, напомним, сосредоточена значительная часть предприятий по контрактному производству полупроводниковых компонентов, а в сфере передовой литографии Тайвань почти является мировым монополистом.

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Источник изображения: Getty Images

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Попутно Гелсингер отметил, что пакет законов США, предусматривающий субсидирование национальной полупроводниковой отрасли на ближайшие пять лет, скорее всего, продлит своё действие и на последующие пять лет. В противном случае пакет мер по сдерживанию технологического развития Китая не будет столь эффективным, как считает руководитель Intel.