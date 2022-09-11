Из лаконичного интервью финансового директора Dell Тома Свита (Tom Sweet) агентству Bloomberg становится известно, что в общем и целом дефицит компонентов в сегменте ПК устранён и данный производитель вернулся к привычному режиму работы. Цены на компоненты начали снижаться, но чтобы получить от этого выгоду, компании сперва предстоит израсходовать имеющиеся запасы, которые закупались ранее по не самым благоприятным ценам.
реклама
В серверном сегменте, по словам представителя Dell, ситуация с дефицитом компонентов остаётся сложной, но уже в следующем квартале положение дел улучшится и в этой сфере. По прогнозам руководства компании, спрос на персональные компьютеры в текущем квартале сократится по сравнению с предыдущим, да и в целом будет вялым до конца этого года. С июня компания прекратила расширять штат сотрудников и сократила командировочные расходы. В ближайшее время ей предстоит преодолеть немало макроэкономических трудностей, как пояснил финансовый директор.