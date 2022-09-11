Спрос не будет соответствовать величине складских запасов продукции.

По данным Bloomberg, даже в сложных условиях, в которых оказался рынок игровых видеокарт, находится достаточно желающих среди розничных инвесторов на покупку акций NVIDIA. По крайней мере, за две недели они совершили покупок этих ценных бумаг на общую сумму $600 млн.

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Источник изображения: NVIDIA

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Эксперты Morgan Stanley заявили, что пример NVIDIA в контексте затоваривания складов не будет единичным, и в ближайшие год или полтора через подобные трудности пройдут все секторы полупроводникового рынка. Аналитики Citigroup считают, что глубина кризиса, с которой сталкивается отрасль, будет сопоставима со спадом 2011-2012 годов. Тогда рынок тоже имел дело со снижением спроса и увеличением складских запасов нереализованной продукции.