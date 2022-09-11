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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В ближайшие полтора года в каждом сегменте полупроводникового рынка произойдёт коррекция
Спрос не будет соответствовать величине складских запасов продукции.
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По данным Bloomberg, даже в сложных условиях, в которых оказался рынок игровых видеокарт, находится достаточно желающих среди розничных инвесторов на покупку акций NVIDIA. По крайней мере, за две недели они совершили покупок этих ценных бумаг на общую сумму $600 млн.

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Источник изображения: NVIDIA

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Эксперты Morgan Stanley заявили, что пример NVIDIA в контексте затоваривания складов не будет единичным, и в ближайшие год или полтора через подобные трудности пройдут все секторы полупроводникового рынка. Аналитики Citigroup считают, что глубина кризиса, с которой сталкивается отрасль, будет сопоставима со спадом 2011-2012 годов. Тогда рынок тоже имел дело со снижением спроса и увеличением складских запасов нереализованной продукции.

#nvidia #аналитика #финансы #кризис
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mistergrim
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Так видеокарты Intel и вовсе не игровые. Чтобы их видеокарта адекватно работала и могла быть конкурентом RTX 3060, к ней нужен процессор Intel 11-го/12-го поколения. Intel об этом сами говорили.
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Ну если только роскомнадзор не велит, тогда да.
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ага и доллар сколько тогда стоил? 60 копеек, вот и посчитай, раньше ты 3 батона могла купить, сейчас 1,5 батона какая разница кто куда переезжает? нам лгбт тут не нужно
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Sir Traher
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Хых, хороший слог
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